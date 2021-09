Regreso a clases presenciales en CDMX fue un éxito: Sheinbaum

Tras el regreso a clases, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que fue un éxito la primera semana de regreso a clases presenciales en la capital del país y consideró son fundamentales.

"Es un éxito el regreso a clases, naturalmente tiene que ir pasando las semanas para que las familias también tengan las certezas de que sus hijos van con seguridad y lo más importante es las clases presenciales son fundamentales porque a veces solamente pensamos en los impactos inmediatos de la pandemia, pero los impactos de mediano y largo plazo de un niño o una niña quedándose en casa llevando clases también son muy importantes", dijo.

En una breve entrevista, la mandataria capitalina añadió que hasta el momento no contaba con datos sobre contagios en alumnos y consideró que se debe esperar el reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud.

"Tenemos que trabajar con la SEP y la Secretaría de Salud. No quisiera darles datos que, hasta el momento, no tengo en mis manos; pero, con gusto, el día de mañana se los daremos".

Sobre que algunas comunidades escolares no han podido iniciar clases debido a que no cuenta con infraestructura, Sheinbaum Pardo: "hay distintas maneras. Ahí, la SEP –como saben–, en la ciudad, es quien tiene la Educación en sus manos, nosotros somos coadyuvantes, apoyamos en todo; pero sabemos que la secretaria de Educación Pública, Delfina, está haciendo un gran papel y que están haciendo todo para que las escuelas estén al 100, con nuestro apoyo".