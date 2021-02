Regreso a clases presenciales en Jalisco será en agosto

En Jalisco el regreso a clases presenciales será en agosto "sí o sí", según el gobernador de estado, Enrique Alfaro, quien la mañana de este viernes presentó un nuevo plan para afrontar la pandemia de Covid-19.

Tras dar por concluido el periodo de restricciones que inició el 25 de diciembre de 2020 para intentar disminuir el número de contagios, el mandatario indicó que las nuevas medidas estarán vigentes del 13 de febrero al 15 de diciembre de 2021 y se hará una evaluación de éstas el 15 de junio de este año.

Alfaro indicó que por el momento no hay condiciones para volver a las aulas en el estado, pero indicó que dentro de este nuevo plan se trazará una estrategia para regresar a las clases presenciales en agosto "contra viento y marea".

Al anunciar las nuevas medias indicó que se trata de una estrategia preventiva y ya no reactiva, como lo había sido hasta ahora, por lo que todos los giros económicos podrán reabrir siguiendo las medidas sanitarias recomendadas (distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, adecuada ventilación de espacios) y controlando aforos de máximo 50%.

Además ya no habrá restricciones de ingreso para personas mayores de 60 años, pero se recomienda a los comercios establecer horarios de atención especiales para este grupo de población.

El nuevo plan permite la reactivación de actividades culturales y la reactivación de las actividades relacionadas con la impartición de justicia, por lo que las audiencias volverán a ser públicas.

Los eventos deportivos también podrán volver a tener presencia de público, siempre y cuando se haga una solicitud a la mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia y ésta lo autorice estableciendo los aforos permitidos; ahora, un evento masivo será considerado aquel que reúna a más de 300 personas y deberán contar con una autorización especial.

Los servicios religiosos podrán volverse a celebrar con aforos máximos de 50%, pero sin realizar actividades de riesgo, como cantos o tener contacto físico, además aún no se permiten las celebraciones o peregrinaciones.

Las empresas que puedan mantener a sus empleados trabajando a distancia deberán de seguir con este modelo, mientras que las grandes industrias tendrán que contar con transporte de personal para reducir la presión en el transporte público; quedan suspendidas las juntas presenciales de más de 10 personas.

Para promover la reactivación turística se permitirá que los hoteles operen al 66% de su capacidad, manteniendo estrictos protocolos sanitarios en sus áreas comunes.

Aunque se espera que las vacunas comiencen a llegar a Jalisco en los siguientes días, Alfaro señaló que esto no garantiza que la pandemia termine pronto, pues incluso si se puede cumplir con el Plan Nacional de Vacunación como está diseñado, en marzo de 2022 apenas se habrá vacunado al 70% de la población del país.