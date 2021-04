Regulación del outsourcing evitará abusos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo que se alcanzó con el sector empresarial y obrero sobre la regulación del outsourcing fue producto del diálogo y del acuerdo, con el objetivo de evitar el abuso, establecer reglas claras en este tipo de contratación y que estas no siguieran afectando a los trabajadores.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que también se logró terminar con la ambigüedad, que se garantizarán las prestaciones que por ley corresponden y que se establecieran reglas que no existían.

"Hoy vamos a presentarles los logros que tiene que ver con la reforma en su conjunto - porque son varias leyes las que se modificaron - relacionadas con la eliminación de la subcontratación que afectaba a los trabajadores, y también sobre el reparto de utilidades, establecer reglas claras para no afectar a los trabajadores, garantizar la prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y repito, hacer valer el reparto de utilidades y terminar con la ambigüedad y establecer reglas que no existía.

"En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del sector empresarial. Esta reforma es producto del dialogó y de acuerdos", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente recordó que debido a que no se tenía consenso en la reforma que había enviado originalmente al Congreso, se dedico aplazar su instrucción y se abrió un proceso de consulta "hasta que se llegó a un buen acuerdo".