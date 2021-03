Rehabilitan 5 inmuebles abandonados en Ecatepec; ahora son clínicas

Cinco inmuebles del DIF municipal, abandonados desde hace varios años y que no eran utilizados adecuadamente por sus malas condiciones, fueron rescatados, en dos meses, y habilitados como clínicas, así como centros de desarrollo comunitario para atender a la población de escasos recursos. Se trata de la Clínica de Servicios Médicos "Irena Sendler", ubicada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz; el Centro de Salud Mental "Teresa Robles Uribe", en la colonia Prizo 1; el Centro Comunitario de la colonia Granjas Valle de Guadalupe Sección B; el Centro de Servicios Comunitarios Jesusa Rodríguez de Jardines de Morelos y Centro de Servicios Comunitarios de la colonia La Estrella.

Este fin de semana fue reinaugurada la Clínica de Servicios Médicos "Irena Sendler", que anteriormente se llamaba "Gustavo Díaz Ordaz", al estar ubicada en la colonia del mismo nombre y que durante una década no recibió el mantenimiento requerido. La clínica requirió inversión de un millón 639 mil pesos y fue denominada "Irena Sendler" en honor a la enfermera polaca que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, a quien se denominó "El Ángel del Gueto de Varsovia" por su trabajo social y humanitario.

La unidad brinda servicios de ginecología, medicina general, atención a pie diabético y úlceras varicosas, psicología, odontología, oftalmología y acupuntura quiropráctica, además de pláticas y talleres de orientación familiar; cuenta con siete consultorios y áreas administrativas, esterilizada, de usos múltiples y de sanitarios. "Esta infraestructura tenía prácticamente 10 años, es decir, casi tres administraciones que no hacían ninguna inversión en este espacio y la verdad mi reconocimiento al DIF y las otras áreas que siguen trabajando", dijo el alcalde Fernando Vilchis Contreras.

El Centro de Salud Mental "Teresa Robles Uribe", ubicado en la colonia Prizo 1, abrió sus puertas el pasado 23 de marzo luego de más de 13 años de abandono y olvido; requirió de una inversión de un millón 570 mil pesos y fue rebautizado con ese nombre en honor la académica con maestría en antropología social, doctorado en psicología clínica y terapeuta familiar. La presidenta honoraria del DIF de Ecatepec, Esmeralda Vallejo Martínez, informó que la intención es otorgar atención psicológica adecuada a las necesidades de cada uno de los pacientes adultos y menores de edad. El Centro Comunitario Granjas Valle de Guadalupe Sección B fue rehabilitado y reinaugurado el pasado 16 de marzo, donde la población podrá acceder a talleres de autoempleo, primeros auxilios, corte y confección, estimulación temprana, aerobics, baile, club de tareas y podología, así como distintos servicios de salud física y mental. El Centro de Servicios Comunitarios de la colonia La Estrella, que durante 20 años estuvo en malas condiciones, también fue rehabilitado y entregado a la comunidad, el cual ahora es punto de servicios y aprendizaje a cargo del DIF municipal, pues brinda servicios de medicina general y psicológica, así como capacitación para el autoempleo de primeros auxilios, terapias alternativas y podología; se invirtieron más de 2 millones de pesos en el remozamiento.

En febrero pasado fue rehabilitado y reinaugurado el Centro de Servicios Comunitarios "Jesusa Rodríguez", ubicado en la colonia Jardines de Morelos Sección Lagos, el cual durante años fue un "elefante blanco" y donde ahora se imparten talleres de primeros auxilios, terapias alternativas y podología, entre otros, así como servicios de medicina general, atención psicológica y medicina alternativa.