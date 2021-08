Reiteran que Ley de Revocación de Mandato podría terminar en la SCJN

El Bloque de Contención en el Senado de la República advirtió que, de mantenerse la cerrazón de Morena en la definición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y en particular en lo que se refiere a la pregunta que se debe incluir en la consulta ciudadana, el tema llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tal como ocurrió con la reciente consulta popular.

Los senadores de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano enfatizaron que la pregunta debe formularse con base en lo que señala la Constitución, es decir, una consulta de revocación de mandato por pérdida de confianza en el Presidente en turno, y no de ratificación de su gestión.

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano (MC), lamentó que Olga Sánchez Cordero, haya pedido a sus compañeros de Morena no permitir que los partidos de oposición cambien la pregunta de la revocación de mandato. El senador veracruzano recordó a la exsecretaria de Gobernación "que ya no es empleada del presidente (Andrés Manuel López Obrador)".

"A mi lo que me mortifica mucho, y conste que voy a votar por ella para que presida la mesa directiva, es que una persona con su formación académica y con su formación en la judicatura, no quiera que se distinga lo que es revocación de mandato, de ratificación de mandato.

El sábado, en la Reunión Plenaria de los senadores de Morena, Olga Sánchez conminó al Grupo Parlamentario a mantener la pregunta en el sentido de ratificación y no de revocación de mandato, "porque la pregunta, que es lo que realmente los demás partidos políticos y las fracciones parlamentarias pretenden modificar, es la columna vertebral de la ley de Revocación de Mandato, es la esencia misma de la Ley de Revocación de Mandato".

La intención del grupo mayoritario en el Senado es agendar la discusión y aprobación de la ley reglamentaria de revocación de mandato en la primera sesión plenaria, que fue convocada para este jueves 2 de septiembre.