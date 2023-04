Relación con EE.UU. en combate a drogas no es de sometimiento: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la relación que tiene el gobierno de México con el de Estados Unidos para el combate a las drogas es de cooperación y no de sometimiento.

Esto, a unas horas de que se lleve a cabo en Washington DC, la reunión México, Estados Unidos y Canadá sobre fentanilo.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que la relación con el gobierno de Estados Unidos es una relación en condiciones de igualdad y no como ocurría en sexenios pasados que era la intromisión que violaba la soberanía de México.

"Se creó ya una comisión. Existe una representación del gobierno de Estados Unidos una funcionaria, Elizabeth (Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional) está en la parte de seguridad de la Casa Blanca; por parte nuestra es la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y ya Canadá nombró un enlace. Y se van a llevar a cabo reuniones periódicas en el marco de la cooperación que existe.

"Ya no es el llamado Plan Mérida que resultó un rotundo fracaso. Acuérdense que el Plan Mérida surge cuando García Luna, es la entrega de armamento y la intromisión que violaba nuestra soberanía. Ya son otras condiciones, es cooperación no sometimiento, es una relación en condiciones de igualad como países soberanos, como países independientes", dijo.

----Crean Comisión para combatir tráfico ilícito de drogas sintéticas

Esta mañana, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a unas horas de que se lleve a cabo en Washington la reunión México, Estados Unidos y Canadá sobre fentanilo, el gobierno de México dio a conocer la creación de la Coordinación Nacional para Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones, que se encargará de "diseñar y promover acciones estratégicas para el eficiente combate al tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones, con el fin de preservar la Seguridad Nacional".