Renovar al Tribunal Electoral, prioridad: Delgado

La renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe ser una prioridad para la próxima Legislatura en el Congreso, señaló el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. A través de un comunicado, el morenista consideró que con la reforma se eliminarán cuotas partidistas y los amiguismos, con lo cual se termina por completo la relación de complicidades, corrupción y pago de favores que existe entre los magistrados y los partidos, considerados mafia de la corrupción.

"Lo que el pueblo de México merece son magistrados y consejeros electorales honestos, íntegros e imparciales que no estén sujetos al régimen del pasado. Que no adeuden favores a los partidos políticos, pero sobre todo que estén dispuestos a trabajar en pro de una auténtica democracia", dijo. Delgado Carrillo aseguró que a los actuales magistrados del TEPJF fueron los legisladores del PRI y del PAN quienes les obsequiaron la ampliación de su mandato, afectando así la democracia.

En el Congreso de la Unión, apuntó, se impulsarán las reformas necesarias para renovar en su totalidad las instituciones electorales y con ello regenerar la vida pública del país. "Desde el Congreso de la Unión Morena seguirá impulsando las reformas necesarias para renovar en su totalidad las instituciones electorales y, con ello, regenerar la vida pública del país, porque en un país demócrata es la gente quien decide, no unos cuantos", mencionó.

Recientemente Mario Delgado urgió al Congreso de la Unión para que analice y, en su caso apruebe, una reforma electoral.