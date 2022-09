Renuncia de fiscal especial de caso Ayotzinapa, por diferencias: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la renuncia del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a diferencias con los procedimientos para aprobar las órdenes de aprehensión.

"Se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión", dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

No obstante, el titular del Ejecutivo dijo que la salida del fiscal especial no descarrila la investigación hecha por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

"Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este criminen, los pseudo defensores de derechos humanos partidarios del conservadorismo, que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante sin limitaciones y presiones".

El mandatario llamó a las madres y padres de los normalistas que tengan confianza en su gobierno porque van a continuar porque tiene firme voluntad de hacer justicia, pese a las presiones de todos tipos y de todas partes.

"Vienen otras presiones, porque van a querer descalificar la investigación y no lo van a lograr. Así como ellos van a apostar a difamar y degradar a las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión informando al pueblo y estoy atento a todo lo que estamos haciendo".