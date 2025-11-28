Renuncia María Emilia Molina por disputa con Órgano Administración Judicial

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La magistrada de circuito con casi tres décadas de trayectoria, María Emilia Molina, anunció que presentó su renuncia después de que, denunció, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) resolvió sin notificarle un cambio de adscripción que la dejó "sin certeza" sobre su propio status. Además, Molina comunicó que la decisión corresponde a indicaciones médicas estrictas.

"El OAJ resolvió un cambio de adscripción que entró en vigor el 18 de noviembre. A pesar de mis limitaciones médicas y personales, me presenté, recibí el tribunal y comencé mi trabajo regular, haciendo un esfuerzo emocional y mental enorme para cumplir, como siempre, con mi función jurisdiccional", señaló en redes sociales.

Agregó que desempeñó sus funciones pese a tener emergencias familiares acreditadas y dictámenes médicos, por lo que inicialmente solicitó una licencia sin goce de sueldo por el tiempo necesario, "para que el tribunal no quedara descubierto". Sin embargo, la petición le fue negada.

"Frente a ello, y ante la urgencia real, inmediata e impostergable de lo que debo atender fuera del ámbito jurisdiccional. me vi obligada a presentar mi renuncia esta semana. No fue una decisión voluntaria: fue la única humanamente posible", aseveró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

María Emilia Molina defendió que su labor siempre ha sido jurídica, institucional y honrada, pero que el trato recibido "no refleja lo mismo". Asimismo, adelantó que no la callarán, porque su voz y convicciones "no dependen de un cargo ni de una adscripción".

"Creo profundamente, y lo reitero, que todos los tribunales y circuitos del país son igual de dignos y necesarios. Mi primera adscripción como juzgadora fue en Islas Marías, a donde tantos llamaban "castigo". Para mí, fue la etapa más feliz y formativa de mi vida como juzgadora", añadió.

Sin embargo, aseguró que solamente se honra la vocación desde cualquier territorio "siempre que exista libertad para ejercerla".

Desde que se anunció la reforma al Poder Judicial, se manifestó en contra de este proceso de elección al considerar que representaba una crisis constitucional que no respetaba el proceso legislativo.

Se ha referido al proceso de tómbola como "humillante" y una "burla" que deja a la suerte la carrera de mil 400 juzgadores que dedicaron años de vida a su preparación.

Además, ante la presunta participación de candidatos ligados al crimen organizado en la elección judicial, hizo un llamado al Legislativo a "asumir su responsabilidad", pues argumentó que ellos emitieron un reglamento mal diseñado.