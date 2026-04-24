Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones

Horas después de la denuncia pública que hizo Saskia Niño de Rivera sobre la desaparición de donaciones que serían utilizadas para el equipamiento del refugio "Villa de las niñas", que atiende infancias víctimas de violencia extrema en Acapulco, la presidenta de la institución, Rosario Moreno de la Cruz, dejó el DIF municipal.

En un comunicado, el Órgano de Control Interno del DIF municipal informó que inició una investigación para deslindar responsabilidades.

"Para no entorpecer las indagatorias sobre el caso del donativo de blancos, artículos lúdicos y juguetes, que motivó la inconformidad y los posteriores señalamientos que han circulado en redes sociales, la presidenta del DIF, Rosario Moreno de la Cruz, ha informado su separación del cargo, con el fin de dar certeza a la imparcialidad de las investigaciones, decisión que ha comunicado al Patronato del organismo. No permitiremos que la imagen de una institución noble y con alto sentido humano resulte afectada y genere sospechas de malos manejos administrativos".

El jueves, Saskia Niño de Rivera había afirmado que Reinserta envió un camión con el equipamiento del refugio, entre ellos biberones, artículos para la biblioteca y ludoteca, lámparas de noche, almohadas, gimnasios para bebé, ropa de cama y productos de higiene. Sin embargo, en el refugio ya no se encuentran los bienes y no se sabe dónde están.

"Tras más de 40 horas de búsqueda, se logró recuperar una parte de los artículos, mientras que otros continúan sin ser localizados", acusó Reinserta en un comunicado difundido en redes sociales. Pero de los artículos que hallaron, ninguno estaba destinado para las niñas, niños y adolescentes del refugio.

El refugio "Villa de las niñas" está siendo reconstruido tras los daños que sufrió por el huracán Otis en 2023.