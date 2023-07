Renuncian 150 mujeres al PRI en Hidalgo por violencia de género

A-AA+

PACHUCA, Hgo., julio 1 (EL UNIVERSAL).- Con el documento de renuncia pegado a la rejas del edificio del PRI, 150 mujeres decidieron renunciar a su militancia priistas, al acusar violencia política de la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, e imposiciones del líder nacional Alejandro Moreno.

Encabezadas por la exsecretaria del PRI en Hidalgo, Yareli Melo, distintos liderazgos del estado se sumaron a las renuncias de alcaldes, diputados y del exgobernador Omar Fayad.

Al acudir a la sede del partido las priistas encontraron las puertas cerradas. por lo que lamentaron que ni en el peor momento del partido haya un intento de hacer bien las cosas.

Expusieron que, de manera unilateral, la dirigencia nacional desplazó a las mujeres y nombró como dirigente a Marco Antonio Mendoza, pese a que por prelación tenía que subir Yeni Márquez que fungía como secretaria

Con ello, recalcaron que Yeni Márquez no sólo ofreció su posición a un hombre sino la de todas las mujeres. "No nos sentimos representadas en alguien que deja su espacio a un hombre, hacemos pública nuestra decisión de renunciar a nuestra militancia y a los humildes cargos que representamos".

También acusaron que durante la campaña fueron desplazada por equipos externos. Por lo que lamentaron que no haya democracia interna y ante ello aseveraron rechazar las imposiciones.