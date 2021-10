"Reparación de tramo colapsado del Metro costará 800 mdp", dice Carso

La reparación del tramo afectado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México tendrá un costo de al menos 800 millones de pesos, lo cual no representará más de 1% de las ventas de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, dijo la compañía a analistas.

En conferencia telefónica sobre el reporte financiero de la empresa al tercer trimestre de 2021, el director financiero de Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Arturo Spinola, dijo que se trata de un cálculo preliminar y que no tiene un efecto material considerable para la compañía.

"No tiene efecto material considerable para Grupo Carso la rehabilitación, pero no tenemos montos definitivos. Según auditorías internas, estimamos que pesará 1 por ciento de las ventas, que son alrededor 800 millones de pesos, pero esperamos el monto definitivo, lo que tenemos es una estimación", dijo.

Cabe recordar que el 20 de octubre pasado, Grupo Carso informó que informó que su subsidiaria CICSA celebró un convenio de colaboración y acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) para realizar trabajos de rehabilitación del tramo colapsado el pasado mes de mayo entre las estaciones "Olivos-Tezonco" así como para el reforzamiento del tramo metálico.

"El diseño y proyecto ejecutivo de estos trabajos será responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y del comité técnico asesor. CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro que es operada y supervisada por el SCT-Metro desde su entrega", enfatizó.

Juez aplaza audiencia contra exfuncionarios para el 3 de diciembre. Este lunes, durante la audiencia inicial por el colapso en la Línea 12 del Metro, el juez Edgar Jesús Campos Burgos determinó posponerla para el próximo 3 de diciembre, esto luego que los abogados de los 10 exfuncionarios imputados, así como los de las víctimas, argumentaron al juez que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar a detalle la información de la investigación.

La información, según los abogados, consistía en una USB con más de dos terabytes de información y más de 5 mil fojas, por lo que pidieron al togado tiempo suficiente para analizar y conocer a detalle la investigación, pues de lo contrario no podrán defender a sus clientes.

Por tal motivo no se formuló imputación alguna contra los 10 exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard por el colapso de Línea 12 del Metro; y se dio a conocer que cinco de los señalados solicitaron a la fiscalía capitalina llegar a un "acuerdo reparatorio".