Repartidores exigen a SCJN eliminar impuesto a plataformas

Al menos 100 repartidores de plataformas de comida a domicilio se manifestaron en las calles de Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que trabajadores de este órgano les notificara que el ministro Alfredo Ortiz Mena, quien mañana votará el desempate de la resolución del impuesto del 2% a aplicaciones por cada entrega, no los recibirá.

"Venimos tranquilos para pedir una cita con Ortiz Mena, el ministro del desempate, y nos dieron un volante para que ahí le llamemos a ver si tiene tiempo, pero no sabemos en cuántos días va a ser eso y mañana se vota nuestro futuro", dijo Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México y Ni Un Repartidor Menos.

Explicó que la semana pasada se votó en la SCJN la resolución, donde estuvieron presentes los ministros Norma Piña, Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Alberto Pérez Dayan, la cual quedó en empate y, mañana, el ministro Ortiz Mena votará el desempate.

En diciembre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México aprobó un 2% de impuesto a las plataformas de entrega de comida por pedido a las plataformas, bajo el argumento de "aprovechamiento de infraestructura", el cual quedó regulado en el Código Fiscal de 2022.

Sin embargo, los trabajadores de plataforma alegaron que "tarde o temprano las aplicaciones se lo van a cobrar, van a buscar la manera y nos van a afectar a todos".

"Aunque va dirigido a las plataformas, las empresas van a buscar la manera de adecuar y no absorber ese 2%. Van a subir los precios y a bajar las comisiones; no sólo vamos a ser nosotros, va a ser todo el ecosistema, restaurantes, repartidores y hasta a los consumidores se les va a hacer más caro y nos vamos a quedar sin trabajo si suben mucho los precios", expuso Saúl Gómez.

Indicó que más allá de utilizar la infraestructura con su trabajo, también se ven afectados, pues "de las 12 mil muertes que tenemos registradas desde 2018 como repartidores, el 30% ha sido por una mala infraestructura, y luego nos quieren cobrar".

Con cascos en la mano y las mochilas donde portan la comida, los repartidores se manifiestan afuera del órgano estatal para exigir que se resuelva a favor de eliminar el impuesto del 2%.