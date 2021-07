Reportan caravana de civiles armados en Pátzcuaro, Michoacán

La tarde de este viernes, más de un centenar de civiles armados que se identificaron como "Pueblos Unidos" entraron en una caravana de por lo menos 50 camionetas a la ciudad de Pátzcuaro, en Michoacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado señaló a través de su cuenta de Twitter que "ante el reporte de un grupo de civiles armados en el municipio de Pátzcuaro, la Policía Michoacán mantiene la implementación de un dispositivo de seguridad, a fin de atender el hecho, el cual hasta este momento no ha sido confirmado".

Mediante distintas fotografías, los ciudadanos de la localidad dieron cuenta del desfile de camionetas con personas armadas, por las principales calles y avenidas.

"Pueblos Unidos" es un grupo de agricultores, campesinos y ciudadanos que se han visto obligados a hacer frente a la delincuencia que los mantenía azolados desde hace varios años, ante el nulo apoyo de los gobiernos estatal y federal.

La organización tiene hasta este momento 59 barricadas en cuatro municipios del estado de Michoacán: Salvador Escalante, Taretan, Ario de Rosales y Nuevo Urecho.

En una entrevista la presidenta municipal de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, señaló que "Pueblos Unidos" no era ningún cártel, simplemente son ciudadanos que ante el olvido de los gobiernos y una buena estrategia de seguridad se tuvieron que levantar en armas.

Integrantes de este movimiento han señalado en diversas ocasiones que urge una reunión de seguridad, pues ellos hacen el trabajo que le corresponde a la Guardia Nacional o a la Policía y que no pueden vivir así, necesitan que haya paz y tranquilidad en sus municipios.