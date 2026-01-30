logo pulso
Nacional

Reportan choque múltiple e incendio en carretera Querétaro-SLP

Incendio y choque en la carretera Querétaro-SLP: situación crítica atendida por Bomberos y Protección Civil.

Por El Universal

Enero 30, 2026 07:28 p.m.
A
FOTO: Tomada de X (@pcmqro)

FOTO: Tomada de X (@pcmqro)

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Este viernes, se reportó un choque múltiple e incendio en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del Parque Industrial en el kilómetro 28, por lo que la circulación permanece cerrada.

Al accidente en la Carretera 57, acudió el equipo de Bomberos junto con la Coordinación Municipal de Protección Civil Querétaro, para sofocar el incendio y atender a las personas de los vehículos involucrados.

