Reportan elevada movilidad y pocas medidas por Covid-19 en Yucatán

Luego de que se decretó la restricción vehicular después de las 23:30 en el estado de Yucatán a partir del viernes pasado, en la ciudad capital se pudo apreciar una elevada movilidad durante la jornada de este sábado.

Desde ciudadanos que caminan sin cubrebocas hasta los que discuten con inspectores del Ayuntamiento y locatarios para que los dejen ingresar a los mercados sin portar protección.

Por su parte, personal de algunos establecimientos ya no tienen entre sus prioridades tomar la temperatura o sanitizar a los clientes que ingresan a sus locales.

Los contagios nuevos no disminuyen en Yucatán, en los últimos cuatro días se han reportado más de 400 casos; sin embargo, aún con estas cifras los yucatecos no dejan de salir de casa y abarrotar el centro histórico de la ciudad, lugar donde se congrega la mayor parte de los meridanos.

En cuanto a las medidas de seguridad, son pocos los que cumplen con las normas sanitarias, pues algunas personas se retiran el cubrebocas para comer, tomar un refresco o simplemente hablar por teléfono celular, pero continúan su recorrido sin importarles que queden expuestos al contagio del coronavirus.

Otros solamente se lo colocan para ingresar a alguna tienda o para abordar el transporte público.