Reportan fraudes en compra de tanques de oxígeno en Edomex

Para Joaquín, la tragedia comenzó hace tres semanas, cuando uno de sus familiares enfermó de Covid-19; al inicio los síntomas eran leves, poco a poco las complicaciones llegaron, por lo que tuvieron que conseguir tanques de oxígeno y dos concentradores, el gasto fue de más de 120 mil pesos.

"Es una desesperación terrible, gastamos muchísimo dinero, estábamos desesperados, nos endeudamos, primero conseguimos un concentrador de oxígeno por Facebook, nos pidieron un depósito de 5 mil pesos, lo hicimos y nos estafaron.

"Después, compramos uno en 40 mil pesos, pero la saturación de mi familiar bajaba, nos dimos cuenta de que nos vendieron uno que no era para Covid, pagamos 40 mil pesos por ese, ocupamos también un tanque de 9 mil 500 litros", aseguró.

Conforme iba evolucionando la enfermedad, los gastos y el cansancio de rellenar el tanque también, pues la espera era de hasta día y medio, esto los llevó a comprar otro concentrador, esta vez, pagaron 80 mil pesos, pero su paciente no lo utilizó, falleció dos días después.

Esta es otra historia más que viven miles de personas ante la saturación de los hospitales Covid.

--Crimen es parte del mercado de tanques de oxígeno: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la delincuencia está "metida" en el mercado de los tanques de oxígeno de uso medicinal, cuya demanda ha aumentado por la pandemia de Covid-19.

Al dar a conocer un acuerdo de la Cofepris para la producción de oxígeno de uso médico, la encargada de la política interna reconoció que han tenido un problema con este insumo médico.

"Este es un acuerdo muy importante también, porque hemos tenido denuncias inclusive de tanques oxígeno pues fake, del mercado negro, porque sí hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está metida", dijo la secretaria.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre los fraudes que ocurren en distintas redes sociales ante la elevada demanda de tanques de oxígeno debido al incremento de contagios por Covid-19.

El organismo dijo que por la alta demanda han surgido en redes sociales supuestos "vendedores" de tanques y concentradores de oxígeno que se aprovechan de la urgencia de las personas.

Envían una lista de precios, pero siempre recalcan que debes depositar, mediante tu tarjeta de débito o en efectivo, un anticipo de 50% para apartar un tanque o concentrador, pero no ofrecen la posibilidad de pagarlo al momento de la entrega ni acudir directamente por el oxígeno.

La secretaria Sánchez Cordero instruyó al director del Insabi, Juan Ferrer, a comentar los lineamientos generales del acuerdo de la Cofepris.

Ferrer explicó que se publicó un acuerdo para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pueda resolver la procedencia de otorgar a los solicitantes el registro sanitario que se requiere para la producción y distribución de oxígeno de uso medicinal.