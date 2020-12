Reportan hospitales al 100% de su capacidad por Covid-19 en Edomex

Por el incremento de contagios de Covid-19 en los últimos días en el Estado de México hay hospitales que están al 100% de su capacidad, como el Hospital Regional de Tlalnepantla y el Regional de Nezahualcóyotl, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), informó el titular de la Secretaría de Salud mexiquense, Gabriel O'shea Cuevas.

En las últimas cuatro semanas aumentó en 31% la ocupación de camas hospitalarias en el territorio estatal debido a que la población no ha acatado las recomendaciones sanitarias, pues han participado en fiestas o reuniones donde hay más de 100 personas.

"Amanecimos con pacientes internados en todo el sector salud 2 mil 181 pacientes de hospitalización y de estos 394 son pacientes que están intubados, esto es importante porque recordemos que el pico máximo de ocupación histórica fue el 3 de junio con 2 mil 284, todavía no llegamos, pero espero que no lo rebasemos", dijo.

Hasta este lunes el porcentaje de ocupación hospitalaria en todo el territorio mexiquense es del 71% y de camas con ventilador del 53%.

"¿Cuántas camas están disponibles hoy de hospitalización? 2 mil 226, me refiero a todo el sector salud de todas las instituciones y camas con ventilador disponibles 580, esa es la disponibilidad hoy lunes", precisó.

De acuerdo a los datos que proporcionó el secretario de Salud, el Isssemym Centro Médico Toluca tiene ocupación este lunes del 96%, los Hospitales Regionales de Tlalnepantla y de Nezahualcóyotl 100%.

En los que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México, la Clínica 220 de Toluca tiene una ocupación superior del 90%, igual que la 251 de Metepec y el de Texcoco.

En los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el de Toluca hay un registro de ocupación del 95%, el de Tultitlán 80%.

En los que opera el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) hay ocupación del 97% en el Centro Médico López Mateos y en el Nicolás San Juan de Toluca. En el Hospital General de Atizapán 95%, 70% en el de Naucalpan. El resto está en 75% en promedio, aunque en el de Axapusco está al 95% y el de Jilotepec al 97%, así como el de Alta Especialidad de Zumpango está al 95%.

Desde el inicio de la pandemia el gobierno del Estado de México acondicionó cuatro centros hospitalarios- el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad Jardín en Nezahualcóyotl, Centro Cultural Bicentenario de Texcoco y el Auditorio de Tonanitla- en donde hay disponibilidad de 600 camas, aproximadamente.

Esos sitios entrarán en funcionamiento cuando el nivel de ocupación hospitalaria que opera en el Estado de México llegue al 85% para que los pacientes no Covid-19 sean atendidos en esos espacios.

"Los tenemos desde el inicio de la pandemia no hubo necesidad de usarlos en el pico anterior, pero no las levantamos, ni las quitamos, ahí siguen, tienen oxígeno, está la cama, tienen la adaptación de baños, en caso de ser necesario que tengamos que reconvertir un hospital en puro Covid", explicó.

Gabriel O'shea reconoció que en los hospitales donde se registra un incremento en la ocupación de pacientes con enfermedades respiratorias se han presentado problemas para su ingreso.

"Sí ha habido alguna dificultad para algunos pacientes en estos hospitales a los que me referí, pero finalmente los derivan y encuentran una cama en algunos de los otros hospitales del Valle de México y del Valle de Toluca", comentó.