Reportan humo en Línea 8 del Metro de CDMX

La mañana de este martes 25 de julio, el Metro de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo la revisión de zapatas de un tren en Línea 8, luego que se reportó humo en la estación Cerro de la Estrella.

Derivado de esta revisión el Sistema de Transporte Colectivo ha sufrido retrasos de hasta 15 minutos en las estaciones, así lo han hecho saber los usuarios por medio de sus cuentas de Twitter.

"Humo en Cerro de la Estrella. #Linea8 #MetroCDMX"

"L8 en coyuya dirección constitución llevamos varios minutos sin que llegue ningún tren", "Pongan que 15 minutos en línea 8, mínimo sean sinceros", "Línea 8 constitución, más de 10 minutos y no avanza el tren", "Más de 15 min en la terminal constitución #L8 y ninguno de los trenes sale", son algunos de los comentarios.

Mientras que las quejas de la Línea 7 son: "Línea 7 lentísima... Creo que esos "5 min" es el tiempo mínimo que se está deteniendo en cada estación", "Línea naranja 7 viene parando en cada estación avance muy lento", "10 minutos detenidos en constituyentes línea 7, que pasa, cada vez se hace más tiempo de lo normal en los recorridos", escriben los usuarios.

Una de las Líneas más saturadas es la Línea A y B:

"Línea A con sus retrasos habituales. No va saturada la línea, pero tarda mucho entre cada estación. El transborde a la línea 9 con la demora de siempre", "Línea A muy lenta", "Línea A, ahora sin saturación, pero el servicio malísimo!!! Lentitud a su máxima expresión", "Chtpm 10 mns en la A".

"Más de 15 min en metro Bosques de Aragón línea B", "20 minutos y no pasan trenes hacia Buenavista en línea B", "LíneaB detenida dirección Buenavista, más de 10 minutos y no pasa el metro".

----Avance de trenes del Metro

De acuerdo con el Metro de la CDMX este es el avance de trenes

-Línea 1, 2, 5, 6, y 12 hay una espera de 4 minutos

-Línea 3, 7, 8, A y b con una espera de 5 minutos

-Línea 4 y 9 con una espera de 6 minutos

Toma tus precauciones y no olvides recargar con anticipación tu Tarjeta de Movilidad Integrada.