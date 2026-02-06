Reportan menor gasto en salud

Ciudad de México.- En 2025, al presupuesto del programa de vacunación del gobierno Federal se le asignaron un total de 4 mil 570 millones 900 mil pesos, sin embargo, sólo se gastaron 980 millones 221 mil, lo que representa un subejercicio de 3 mil 591 millones, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El programa incluye la vacuna hexavalente acelular que protege contra seis enfermedades graves en la infancia: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis (IPV) y Haemophilus influenza tipo b (Hib).

El recorte representa más de la mitad del subejercicio que reportó la Secretaría de Salud (Ssa) el año pasado, que fue de 6 mil 615 millones de pesos, que serán reasignados a programas sociales, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A la dependencia federal se le asignaron 66 mil 693 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado; sin embargo, sólo gastó 60 mil 78 millones del total, de acuerdo con datos de la SHCP.

Dicho monto representa 11.8% menos de la cifra erogada por la Ssa en el año 2024, que fue de 65 mil 597 millones de pesos. Es decir, en 2025 hubo subejercicio y, además, se gastó menos que en el año anterior.

En lo que va del régimen de la autollamada Cuarta Transformación, de 2019 a 2025, la Ssa federal ha sumado 159 mil 430 millones de pesos en subejercicios.

Alejandro Macías, excomisionado de salud en la pandemia de gripe A (H1N1), señaló que México destina menos recursos a la salud de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a eso se suma el subejercicio, "y eso no está bien".

Explicó que durante el sexenio pasado "se perdió el paso de la vacunación, lo que generó una brecha que será difícil de cerrar en el control de enfermedades como sarampión o tos ferina (...) Yo creo que va a tomar, por lo menos, todo el año 2026".

Por su parte, la doctora María Antonieta Basurto, experta en inmunología, refirió que la falta de inversión en el programa de vacunación es un problema serio, porque el sarampión, por ejemplo, es un virus que "tiene una tasa de transmisión mayor al Covid-19".

"Sí se debe (...) invertir (...) en la salud de los mexicanos, y ese [la falta de inversión] es un problema serio. El problema es que este es un paramixovirus, el virus del sarampión, que puede ocasionar problemas muy serios", explicó.

Aseguró que es posible que crezca el brote de esa enfermedad: "Las probabilidades están dadas por el movimiento de la población hacia diferentes lugares".