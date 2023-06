Reportan nube tóxica y olores fuertes por derrame químico en Colima

MANZANILLO, Col., junio 21 (EL UNIVERSAL).- Mientras habitantes de Manzanillo, Colima reportan la emisión de una nube tóxica y olores fuertes emanados del recinto portuario tras un derrame de químicos ocurrido el lunes, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), niega que exista algún riego para la población.

En tanto, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez denunció que la Asipona ha negado información respecto a lo que realmente ocurre y ordenó la habilitación de un albergue temporal para quienes se sientan afectados por los olores y la nube que emanan del puerto.

El pasado lunes la Asipona emitió un comunicado en que informó que durante las maniobras de carga y descarga del buque Ever Laden en la terminal de Hutchison Ports TIMSA cayeron un par de isotanques que derramaron concentrado de poliester, por lo que se activaron los protocolos para este tipo de emergencias.

Tras reportar que la situación estaba controlada, la Asipona determinó reabrir la terminal de TIMSA a partir de los primeros minutos de este martes, sin embargo, desde el martes habitantes de Manzanillo comenzaron a reportar a través de videos la emisión de una nube con olores fuertes que emanaba del puerto.

Después de corroborar las denuncias, las autoridades locales recomendaron la suspensión de clases en algunas escuelas del municipio y habilitaron un albergue temporal.

La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez señaló que desde el lunes que ocurrieron los hechos se solicitó información a la Asipona a través de canales oficiales y se pidió que se permitiera el acceso al puerto de personal de Protección Civil del ayuntamiento, pero ambas cosas fueron negadas."Lamentablemente nosotros como autoridad municipal seguimos sin recibir una respuesta por parte de Asipona (...) si ellos se niegan a darnos información inmediata nosotros no podemos actuar con responsabilidad", señaló la presidenta municipal en una entrevista radiofónica difundida por el ayuntamiento en sus redes sociales.En su opinión los protocolos de la Asipona no han sido adecuados y han generado miedo en la población; recomendó a la población utilizar cubrebocas y no salir a la calle si no es necesario.