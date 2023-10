Propone Morena pensión para adultos mayores en el extranjero

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 4 de la Constitución para reducir de 68 a 65 años, la edad en la que los adultos mayores podrán recibir una pensión del Estado mexicano.

Asimismo, para que tengan acceso a dicho programa social del gobierno federal, sin importar si residen en el país, o no."Las personas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley, con independencia de su lugar de residencia, inclusive fuera de las fronteras nacionales", establece el proyecto de reforma.El diputado Robles Gómez señaló que la construcción de un país más igualitario pasa por construir una sociedad incluyente "en el que quepan todos los grupos sociales que componen nuestro México y no excluirlos, olvidarlos o invisibilizarlos"."Por ello, se debe ampliar la cobertura de la pensión de los adultos mayores para que los mexicanos bajo esa circunstancia que no residan en nuestro país puedan también ejercer ese derecho. En materia de derechos debemos ser ambiciosos y buscar siempre cumplir con el principio de progresividad", especificó en su propuesta.La Pensión para Personas Adultas Mayores beneficia actualmente a 11.5 millones de personas, y de acuerdo con lo que plantea el Paquete Económico 2024, aumentó su presupuesto 7.4 veces desde 2018, cuando se otorgaban mil 160 pesos bimestrales a 4 mil 800 pesos en 2023.En 2024, el monto aumentará 25% con respecto al último año, quedando en 6 mil pesos bimestrales.No obstante, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se ha negado a reducir la edad a 60 años, para que un adulto mayor pueda recibir una pensión no retributiva de parte del Estado mexicano, como propuso la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, el pasado 2 de septiembre de 2023.La diputada Aleida Alavez, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la propuesta de la senadora Gálvez es demagógica y no hay recursos para ello.Por su parte, el coordinador Ignacio Mier coincidió en que la propuesta de Xóchitl Gálvez no es viable y el programa social podría entrar en contradicción con las pensiones contributivas."Reducirla a 60 implicaría hacer una revisión puntual. No hay que olvidar que la población económicamente activa, el porcentaje de personas de 60 a 65 qué están ocupadas, es muy alto, entonces, ahí podría entrar en contradicción lo que tiene que ver con las pensiones contributivas y las pensiones asistenciales", comentó el pasado 5 de septiembre.