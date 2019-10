Reportan ocho muertos

Ciudad de México.- Luego del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales reportaron que ocho personas perdieron la vida en estas acciones.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, reportó que el saldo del enfrentamiento entre delincuentes y autoridades es de ocho muertos, entre ellos cinco agresores, un civil, un elemento de guardia y un reo del penal de Aguaruto.

A su vez, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, indicó que el personal de las fuerzas de seguridad actuó de manera precipitada y con falta de planeación, además de que desestimó el poder de fuerza y convocatoria del grupo de Guzmán López.

Confirmó que los elementos de seguridad sí ingresaron al inmueble e identificaron a Ovidio Guzmán, pero no lo detuvieron. "Formalmente no hubo una detención, no hubo los procedimientos", señaló.

"Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta del Cártel de Sinaloa para evitar el detención de Ovidio Guzmán López. Al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas, del domicilio en la ciudad".