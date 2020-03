Reportan primer caso sospechoso de coronavirus en Tabasco

La Secretaría de Salud de Tabasco informó que existe un caso sospecho de COVID-19, y que se trata de un hombre que viajo a Milán, Italia y regresó a estado el 15 de febrero en un vuelo París- CDMX–Villahermosa y los síntomas de este padecimiento comenzaron el 28 de febrero, por lo que él y los nueve integrantes de su familia se encuentran en observación en su domicilio.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Silvia Roldan Fernández, precisó que este masculino viajó a la ciudad italiana en el mes de febrero, comenzando sus manifestaciones clínicas el pasado viernes 28 de febrero, asegurando que se encuentra estable, ya que no tiene un cuadro agudo serio.

"Está bastante bien, está en su casa, estamos ya trabajando con su familia y haciendo el estudio de todos los contactos con los que estuvo estos días. Es un hombre de 35 años, que estuvo en Milán durante tres días del 12 al 15 d febrero; regreso de Milán y el día 28 empezó con manifestaciones respiratorias, él mismo llamó al teléfono que hemos puesto, el 01800 de la unidad de inteligencia epidemiológica", indicó.

Roldán Fernández, precisó que ya se pusieron en contacto con esta persona y con su familia; además que están localizando a las cerca de 140 personas que viajaron el mismo vuelo de la CDMX a Villahermosa, por lo que la aerolínea ya está entregando la información que se ha requerido.

"Está en su casa; ahí estamos haciendo el trabajo con ellos, dándole todas las instrucciones a su familia; tiene ocho contactos directos y seguramente vamos a trabajar con los 130 pasajeros que venían en el vuelo de ese día", aseveró.

La funcionaria estatal refirió que dentro de 48 horas se obtendrán los resultados de laboratorio para determinar si da positivo o se descarta, se espera que tarde un periodo de 14 días en observación, insistiendo que se buscan a todos las personas que tuvieron contacto con esta persona.

"El Coronavirus es poco infeccioso cuando no tiene las manifestaciones clínicas, cuando él venía en el vuelo no tenía manifestaciones clínicas, él empezó el día 28, ya estando en su casa. Él vive en la ciudad de Villahermosa, nosotros lo atendimos en su casa; no hay motivos para trasladarse porque solo tiene un cuadro gripal comen", apuntó.

La secretaria de salud, Silvia Roldán Fernández, llamó a la población a evitar las compras de pánico de cubre-bocas y gel antibacterial, sin embargo en casi ninguna farmacia de la capital del estado existen estos productos, están agotados.