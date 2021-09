Reportan saldo blanco tras paso del huracán "Olaf" en BCS

El secretario de Gobierno de Baja California Sur, Álvaro De la Peña Angulo, informó que de manera preliminar por el paso de la ahora tormenta tropical "Olaf", no se registran graves daños ni víctimas, por lo que consideró saldo blanco al impactar en Los Cabos y La Paz como huracán.

El funcionario comunicó que en el transcurso de la noche y madrugada sobre todo en Los Cabos fue necesario el desalojo y resguardo de unas mil personas en albergues de aquella localidad y unas 60 en La Paz.

Indicó que se registraron fuertes vientos y ráfagas que provocaron la caída de espectaculares, árboles, algunas afectaciones en domicilios, techumbres, y por las lluvias se presentaron escurrimientos y crecida de arroyos, aunque sin causar graves afectaciones.

En sesión de Protección Civil encabezada tanto por el gobernador electo, Víctor Castro Cosío, quien tomará protesta este mediodía, así como el gobernador saliente, Carlos Mendoza Davis, autoridades de los distintos niveles de Gobierno dieron el reporte de cada dependencia, en donde destacaron que las afectaciones ocurrieron sobre todo en la red eléctrica al dejar a casi todo el municipio de La Paz y Los Cabos sin luz.

Autoridades de Comisión Federal de Electricidad reportaron que detectaron algunas caídas de postes y daños a transformadores; sin embargo, se ha podido restablecer el servicio esta mañana en un 30%, y estimaron que en el transcurso del día quede al 100%, según lo permitan las condiciones por el meteoro, que sigue bordeando la costa oeste de BCS y se dirige hacia el norte.

Se comunicó que el huracán podría afectar a los municipios del norte, especialmente Comondú y Mulegé por lo que pidieron a la población extremar precauciones y evitar transitar en carreteras.

Autoridades informaron que los puertos marítimos siguen cerrados, no así los aeropuertos de Los Cabos y La Paz, que están abiertos, aunque las aerolíneas han determinado la cancelación de rutas.

El gobernador, Carlos Mendoza Davis, agradeció la coordinación de todos los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y destacó que no se hayan presentado afectaciones graves.

"Esperemos siempre sean mayores los beneficios que los perjuicios que nos puedan generar estas lluvias que continuarán... Esto no se acaba hasta que se acaba y estamos haciendo frente con mucha responsabilidad a la encomienda que nos han dado los sudcalifornianos", expresó el mandatario al referirse a la entrega oficial del cargo en unas horas.

Por su parte, el gobernador electo, Víctor Castro Cosío, agradeció la invitación a la sesión de seguimiento, horas antes de su toma de protesta, y reconoció el trabajo preventivo de todas las autoridades.

Pidió a la población que se mantenga informada del avance del huracán y sostuvo que al inicio de sus actividades se realizarán las evaluaciones correspondientes y se seguirán las tareas de rehabilitación de calles, limpieza, atención a los albergues y monitoreo del fenómeno.