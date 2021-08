Reportan saturación del Hospital Metropolitano de Nuevo León

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que el Hospital Metropolitano que tiene capacidad para atender a 300 pacientes Covid, y el cual ha comentado en diversas ocasiones que en su tipo es "el más grande del país", este martes por la mañana tenía 299 camas ocupadas.

Por lo anterior, debido a que sólo había una cama disponible, se tomó la decisión de no recibir a los enfermos de Covid que sean derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, cuenten con alguna póliza de gastos médicos, o dispongan de recursos para que se atiendan en un hospital privado, señaló el funcionario estatal.

De la O Cavazos agregó que en el resto de hospitales de la entidad la situación se sigue complicando, ya que diariamente está incrementándose el número de personas que requieren ser internadas, por lo cual se están canalizando pacientes a los hospitales de Montemorelos en la región citrícola y de Sabinas Hidalgo al norte del estado, "pero también se nos pueden llenar".

"En todos los hospitales estamos batallando, porque no sólo hay que atender Covid, también a la embarazada que va a dar a luz, al que tiene una apendicitis o se le inflamó la vesícula, al que tuvo algún accidente; ellos no pueden esperar, la situación se complica cada día más en el estado", declaró el funcionario durante la rueda de prensa que ofrece diariamente la Secretaría Estatal de Salud, para informar sobre la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

En la medida que se han ido incrementando los contagios y las hospitalizaciones, ha crecido también la necesidad de recursos, dijo De la O, y agregó que hoy requirió al gobernador Jaime Rodríguez y al tesorero Carlos Garza, la contratación de 600 trabajadores sanitarios entre médicos, personal de enfermería y de otras áreas relacionadas, además de un presupuesto de 482 millones de pesos para insumos.

Manuel de la O informó que este martes se reportaron mil 138 nuevos contagios con el virus SARS-CoV-2, registrados en las últimas 24 horas, cifra que representa un aumento de 336 casos respecto a los 802 contagios que se dieron a conocer el lunes.

El secretario dijo el lunes que no se podía echar las campanas a vuelo, por el hecho de que durante dos días consecutivos se registró una baja en los contagios, poniéndose fin a una racha de 24 días consecutivos con cifras siempre a la alza, que alcanzó su pico más alto el sábado 31 de julio con mil 339 casos, que constituye hasta hoy el mayor número de contagios registrados en un día, desde el inicio de la pandemia, el once de marzo de 2020.

De la O expuso que una posible explicación sobre la disminución en los casos reportados, sería que el fin de semana estuvieron cerrados los módulos drive thru para la realización de pruebas a fin de detectar el virus.

Con los mil 138 nuevos contagios Nuevo León suma 205 mil 927 casos, al tiempo que con las 27 defunciones reportadas este martes y registradas en las 24 horas previas, suman once mil 467 personas que han fallecido por la enfermedad viral. Cabe mencionar que 19 de los 27 fallecidos en las 24 horas previas tenían menos de 60 años de edad.

Asimismo, al día de hoy hay mil 314 pacientes hospitalizados, 50 más que el lunes cuando había mil 264, mientras el pasado 21 de julio había 709 pacientes hospitalizados por Covid. La preocupación del sector salud es porque el 21 de julio había 167 pacientes que requerían el auxilio de un ventilador mecánico y para este martes se elevó a 303 el total de pacientes que necesitan de un aparato para respirar.