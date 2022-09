Reporteros exigen justicia por asesinato del periodista Fredid Román

Reporteros de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Atoyac protestaron para exigir justicia por el asesinato del periodista Fredid Román.

En Acapulco, un grupo de reporteros bloqueó la Costera Miguel Alemán, a la altura del asta bandera. Ahí con pancartas demandaron a los gobiernos, municipal, estatal y federal, garantías para ejercer su labor.

En Atoyac, en el obelisco de Lucio Cabañas, reporteros exigieron que la Fiscalía General de Estado realice una investigación objetiva y no se trate de desviarla.

En Iguala, reporteros protestaron en la caseta de cobro de la autopista del Sol; exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantice seguridad para ejercer el periodismo en Guerrero.

En Chilpancingo, reporteros marcharon del centro de la ciudad hacia la Fiscalía General del estado de Guerrero por un carril de la autopista del Sol.

En la Fiscalía, los reporteros exigieron justicia por el crimen de Román Román y que éste no quede impune.

Román Román fue asesinado a balazos la tarde del lunes, cerca del centro de Chilpancingo y de la 35 Zona Militar.

Con este crimen suman 15 los reporteros asesinados en el país durante 2022.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4:30 de la tarde en la calle Prolongación Valerio Trujano, hombres armados atacaron a balazos al reportero cuando abordaba su automóvil al salir de su casa.

El ataque ocurrió cuando el periodista abría la puerta de su automóvil, un Mazda color rojo, cuando dos individuos armados a bordo de una motoneta que circulaba en sentido contrario le dispararon.

El reporte indica que el periodista recibió seis tiros; quedó sentado en el asiento del piloto con la puerta abierta.

Hasta su automóvil llegaron paramédicos de la Cruz Roja, pero ya estaba muerto.

Román Román fue reportero de varios medios de comunicación, fue dueño y director de periódico La Realidad que dejó de editar hace varios años; actualmente publicaba en distintos medios y en sus redes sociales su columna La realidad escrita.

También trabajó en oficinas de prensa en el PRI estatal y en la primera administración del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

La última columna que publicó en sus redes sociales fue este lunes alrededor de las 3 de la tarde.

La tituló: "Crimen de Estado sin culpar al jefe", donde critica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no esté incluyendo en la investigación del Caso Ayotzinapa al ex presidente, el priista Enrique Peña Nieto, ni al ex secretario de Defensa Nacional, el general, Salvador Cienfuegos.

"Si fue Crimen de Estado, porque en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador exoneró al ex presidente Peña Nieto? Y reveló que la Fiscalía no contempla ninguna orden de aprehensión contra Peña Nieto y ni contra el General Salvador Cienfuegos; jefes político y militar de Murillo Karam y de los 20 mandos militares y personal de tropa, respectivamente", escribió el columnista.

Román Román es el segundo reportero asesinado durante el gobierno de la morenista, Evelyn Salgado Pineda. El primero fue el fotorreportero Alfredo Cardoso, en noviembre del 2021 en Acapulco.