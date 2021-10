Reprocha AMLO el "egoísmo de fifís"

Tlapa de Comonfort, Gro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que por egoísmo los conservadores y los "fifís" no entienden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca -donde se registran los mayores niveles de marginación- necesitan más ayuda que otros estados del país.

"Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifís que son muy egoístas, a veces dicen es mucho lo que se está destinando a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero", dijo.

En una reunión con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y autoridades de la Montaña, el Ejecutivo recordó el caso del diputado federal del PAN, Gabriel Quadri, que llegó a decir que si desaparecían o no se tomaban en cuenta estos tres estados la situación económica y social de México sería mejor.

"Imagínese, un diputado federal, por eso Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, ¿Cómo Van a triunfar gentes con esa mentalidad?, ese es el pensamiento conservador", fustigó.

El presidente adelantó que habrá recursos extraordinarios -que llegarán de manera directa- a municipios de la Montaña de Guerrero para atender sus principales necesidades.

"Habrá apoyos extraordinarios, otros apoyos porque hay otras necesidades, por ejemplo caminos o agua, o mejorar las escuelas que no se puede hacer con el recurso que le llega a los padres de familia para el mantenimiento porque se trata de construir aulas", dijo el presidente mexicano.

Al reunirse con autoridades de la Montaña, el presidente López Obrador recordó que este domingo en Chilpancingo cerraran filas con la Gobernadora y sesionará todo su Gabinete Legal y Ampliado para apoyar al pueblo de Guerrero", señaló.