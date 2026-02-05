Rescatados dos turistas secuestrados en Sinaloa

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad del estado mexicano de Sinaloa (noroeste) anunciaron el rescate con vida de dos de los seis turistas que presuntamente fueron secuestrados el pasado martes en el municipio de Mazatlán.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el pasado martes recibieron un reporte sobre la supuesta "privación ilegal de la libertad" de cuatro hombres, de una mujer y de una niña.

De momento, los agentes localizaron a la mujer y a la niña en el poblado El Habal, municipio de Mazatlán, mientras los cuatro hombres permanecen en paradero desconocido.

Según informaron medios locales, las personas en cuestión son turistas que desaparecieron en Cerritos, una ubicación costera al norte de la ciudad, donde hallaron un dispositivo telefónico de los desaparecidos.

El operativo de búsqueda continúa para dar con las cuatro personas restantes, de quienes no ha trascendido su identidad.

"El Grupo Interinstitucional continuará realizando trabajos de investigación y reconocimientos en el área para localizar a los cuatro masculinos que continúan privados de la libertad", destacó la dependencia.

Estos hechos ocurren semanas después de la desaparición de diez mineros de una compañía canadiense, quienes a día de hoy siguen en paradero desconocido y las autoridades están buscando.

Los investigadores señalaron que en la zona donde ocurrió este suceso, por el que ya hay al menos cuatro detenidos, opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, que estaría detrás de la desaparición de los trabajadores.

Ese mismo cartel está acusado de atacar a balazos a dos diputados estatales del opositor Movimiento Ciudadano (MC), en otro suceso que ocurrió recientemente en Sinaloa.

En menos de una semana el Gobierno de México ha desplegado casi 2.800 agentes militares, de seguridad y ministeriales para reforzar la seguridad de uno de los estados que vive una crisis aguda de inseguridad provocada por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.