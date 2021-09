Rescatan a 208 migrantes, llevaban encerrados 5 días en Tamaulipas

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional rescataron a 208 migrantes que llevaban encerradas cinco días en una bodega ubicada en Ciudad Camargo en Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de la Guardia Nacional (GN), rescataron a las personas migrantes abandonadas sin alimentos, en una bodega ubicada en el ejido de Santa Anita municipio de Camargo, Tamaulipas.

El INM informó que la mayoría de las personas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición. Del total, 101 personas viajaban en núcleos familiares y 23 menores de edad solos.

Algunas personas manifestaron crisis nerviosas y varias de ellas pidieron a las autoridades mexicanas que las ayudaran a regresar a su país.

--"Pudo terminar en tragedia": Ebrard

Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, indicó en la conferencia mañanera de este martes que este caso pudo terminar en tragedia.

"Es de los más graves que hemos vivido este año... bien pudo terminar en una tragedia".

Habló de otros tres casos de rescate masivos en los que, en total, han ayudado a 750 migrantes.

Mencionó el caso del pasado 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León, donde se rescató a 327 personas migrantes, entre ellos 120 menores de edad que estaban en condiciones de hacinamiento en una casa de seguridad.

También, habló del rescate de 208 migrantes el pasado 26 de agosto en Puebla. Las personas estaban retenidas dentro de una bodega, entre ellos había 79 no acompañados.

"Porque no hay tantos menores no acompañados, porque usan a los menores por salvoconductos de México y Estados Unidos que indican que no pueden ser repatriada una persona que está acompañando a un o una menor".

Destacó otro caso de Tenosique en el estado de Tabasco, donde fueron rescatados nueve migrantes hondureños que eran torturados y que estaban secuestrados ya que los captores exigían dinero a sus familias.

Dijo que este tipo de hechos se dan porque criminales "que no tienen ningún respeto por la vida humana" van sobre "flujos irregulares" de migrantes.

Mencionó que son "una bola de vividores" que ofrecen a migrantes en Tapachula. Chiapas, llevarlos a los Estados Unidos por cinco mil dólares lo que los expone a vivir situaciones como las antes mencionadas.

Marcelo Ebrard recordó que han planteado a Estados Unidos la necesidad de inversión en Centroamérica donde hay problemas estructurales y económicos agudizados por la pandemia.

"Un mecanismo regular de migración económica, pasar a otra etapa donde la migración no sea un riesgo mortal".

Por último, dijo que en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre entre funcionarios de México y Estados Unidos, insistirán en "cerrar el desbalance" que hay en las fronteras de ambos países en materia de infraestructura fronteriza.Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional rescataron a 208 migrantes que llevaban encerradas cinco días en una bodega ubicada en Ciudad Camargo en Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de la Guardia Nacional (GN), rescataron a las personas migrantes abandonadas sin alimentos, en una bodega ubicada en el ejido de Santa Anita municipio de Camargo, Tamaulipas.

El INM informó que la mayoría de las personas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición. Del total, 101 personas viajaban en núcleos familiares y 23 menores de edad solos.

Algunas personas manifestaron crisis nerviosas y varias de ellas pidieron a las autoridades mexicanas que las ayudaran a regresar a su país.

--"Pudo terminar en tragedia": Ebrard

Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, indicó en la conferencia mañanera de este martes que este caso pudo terminar en tragedia.

"Es de los más graves que hemos vivido este año... bien pudo terminar en una tragedia".

Habló de otros tres casos de rescate masivos en los que, en total, han ayudado a 750 migrantes.

Mencionó el caso del pasado 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León, donde se rescató a 327 personas migrantes, entre ellos 120 menores de edad que estaban en condiciones de hacinamiento en una casa de seguridad.

También, habló del rescate de 208 migrantes el pasado 26 de agosto en Puebla. Las personas estaban retenidas dentro de una bodega, entre ellos había 79 no acompañados.

"Porque no hay tantos menores no acompañados, porque usan a los menores por salvoconductos de México y Estados Unidos que indican que no pueden ser repatriada una persona que está acompañando a un o una menor".

Destacó otro caso de Tenosique en el estado de Tabasco, donde fueron rescatados nueve migrantes hondureños que eran torturados y que estaban secuestrados ya que los captores exigían dinero a sus familias.

Dijo que este tipo de hechos se dan porque criminales "que no tienen ningún respeto por la vida humana" van sobre "flujos irregulares" de migrantes.

Mencionó que son "una bola de vividores" que ofrecen a migrantes en Tapachula. Chiapas, llevarlos a los Estados Unidos por cinco mil dólares lo que los expone a vivir situaciones como las antes mencionadas.

Marcelo Ebrard recordó que han planteado a Estados Unidos la necesidad de inversión en Centroamérica donde hay problemas estructurales y económicos agudizados por la pandemia.

"Un mecanismo regular de migración económica, pasar a otra etapa donde la migración no sea un riesgo mortal".

Por último, dijo que en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre entre funcionarios de México y Estados Unidos, insistirán en "cerrar el desbalance" que hay en las fronteras de ambos países en materia de infraestructura fronteriza.