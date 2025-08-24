Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya
Bebé abandonado en CDMX es encontrado por autoridades
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Un bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado en la esquina de avenida Jalisco y Periférico, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, el cual fue rescatado por policías capitalinos.
Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos se desarrollaron cuando los policías acudieron de inmediato a la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de una persona en riesgo.
"Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron que, sobre la acera, había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara", explicó la SSC.
Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada, siempre acompañado del policía que no dejaba de darle calor y amor.
Posteriormente, los uniformados dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus familiares, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.
no te pierdas estas noticias
Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya
El Universal
Bebé abandonado en CDMX es encontrado por autoridades
Exposición 'Huellas de la Memoria' impacta en Guadalajara
EFE
150 pares de zapatos en exposición 'Huellas de la Memoria' en Guadalajara
Histórica sentencia de 293 años para José Luis 'L' en México
EFE
La Fiscalía General de la República de México logra sentencia sin precedentes contra José Luis 'L' por delitos graves