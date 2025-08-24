Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya

logo pulso
Por El Universal

Agosto 24, 2025 06:03 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Un bebé de cuatro meses de nacido fue abandonado en la esquina de avenida Jalisco y Periférico, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, el cual fue rescatado por policías capitalinos.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos se desarrollaron cuando los policías acudieron de inmediato a la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, de una persona en riesgo.

"Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron que, sobre la acera, había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara", explicó la SSC.

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé solo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada, siempre acompañado del policía que no dejaba de darle calor y amor.

Posteriormente, los uniformados dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus familiares, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.

