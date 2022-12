Rescatan a familia víctima de delincuencia en Zacatecas

A-AA+

AGUASCALIENTES, Ags., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La Policía del Estado con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional rescató a 22 integrantes de una familia de Aguascalientes, que fueron víctimas de la delincuencia organizada la noche de este domingo en Fresnillo, Zacatecas.

Los elementos de seguridad se trasladaron a aquella entidad la mañana de este lunes y más tarde volvieron con la familia sana y a salvo.

Las víctimas, algunas de la tercera edad, fueron amagadas por hombres armados, quienes las despojaron de una camioneta Sprinter y la incendiaron.

Las personas retornaban a su hogar, después de vacacionar en Mazatlán y en su paso por Zacatecas fue interceptada por un comando que realizaba bloqueos incendiarios.

El grupo armado las obligó a detenerse, bajar de la camioneta, a que les entregaran sus pertenencias y le prendió fuego a su vehículo.

La gobernadora Teresa Jiménez dio instrucciones para que se brindara apoyo a las víctimas para su regreso seguro.

En la caravana de seguridad viajó personal médico de la Secretaría de Salud para proporcionar atención a los agraviados por la delincuencia, quienes habrían pasado la noche en un domicilio.

Teresa Jiménez explicó que acudió personal de Salud, Seguridad estatal, junto con la Guardia Nacional, para que los hidrocálidos llegaran a su tierra.

La mandataria informó que estuvo en comunicación con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, a quien le planteó varios puntos para tener más coordinación en seguridad y que Aguascalientes se cuente con más armamento.

"Le estamos pidiendo el blindaje en las puertas que son para Aguascalientes (accesos) y en las carreteras hacia Aguascalientes, ya sea de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guanajuato o de Jalisco".

Dijo que se está trabajando en la coordinación para blindar esta entidad.

A su vez, el alcalde de esta capital, Leonardo Montañez, recomendó a la población no viajar de noche ante los eventos de violencia registrados en Aguascalientes, y optar por las carreteras en las que no se pierde la señal de internet.

"Sabemos que hay quienes a lo mejor no lo pueden postergar, pero tratar de que no sea de noche, de inicio; tratar de evitar carreteras donde hay ocasiones la señal telefónica es muy limitada", acotó.