Rescatan a hombre abandonado con síntomas de Covid en Ecatepec

Un hombre de la tercera edad, quien presentaba síntomas de Covid-19 y dijo que fue abandonado por su familia, fue rescatado por paramédicos de Protección Civil de Ecatepec cuando se encontraba en malas condiciones en la vía pública.

Antes del mediodía, un residente de 79 años de edad, visiblemente enfermo, estaba sentado en una jardinera de andador Diego de Huanitzi, a un costado de la explanada municipal de San Cristóbal.

Felipe "N" relató al personal de Protección Civil que vive en la colonia Vista Hermosa, ubicada en la cabecera municipal y un médico le recomendó que se realizara estudios y la prueba para determinar si está infectado de Covid-19.

El hombre mencionó que sus familiares no quisieron hacerse cargo de él, por lo que buscó ayuda con otras personas y acudió a San Cristóbal, donde ya no pudo más y a punto de desfallecer se sentó en la jardinera.

El residente de Ecatepec fue trasladado a un hospital para su atención médica. Personal de emergencias contactó vía telefónica a familiares de don Felipe, quienes indicaron que no tienen tiempo ni dinero para ocuparse del hombre, por lo que atenderían la situación posteriormente.