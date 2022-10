Rescatan a perros de vivienda en Neza

A-AA+

En una vivienda de tres niveles de la colonia Benito Juárez, elementos de la fiscalía mexiquense, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) y de la policía municipal, realizaron un cateo en el que rescataron, hasta la noche de ayer, a 70 perros que, según denuncias vecinales, eran engordados y luego sacrificados para vender su carne a taqueros de la zona.

Los residentes dicen que desde hace siete años se percataron que en la casa ubicada en la calle Malagueña mataban a los canes para comercializar sus restos, pero no les hacían caso las autoridades.

De acuerdo con familiares de Bartolomé, de 50 años, el hombre que habitaba la casa, detenido y llevado a la Fiscalía Regional de Texcoco, no se dedicaba a sacrificar a los animales, sino todo lo contrario.

"Eso no es cierto, lo que dicen de mi hermano, nosotros somos buenas personas, mi hermano lo único que hacía era recoger a los animales de la calle cuando llegaban y darles albergue", afirmó Aurelia, hermana del acusado.