Rescatan en EU a Emily Castillo, joven desaparecida en Hermosillo

Terminó la pesadilla de Emily Castillo, Miss Teen 2017. La joven que desapareció la mañana del 01 de diciembre en una comunidad rural de Hermosillo, fue rescatada con vida en Las Vegas, Nevada.

"Emily fue víctima de un crimen, se encuentra alguien tras las rejas y siguen las investigaciones", dijo la señora Rosa Isela Castillo, madre de la menor.

La modelo, de 17 años de edad, fue reportada como desaparecida por su madre quien explicó que la joven estaba dentro del vehículo cuando bajó a comprar comida en un restaurante de San Pedro El Saucito y cuando regresó al carro ya no estaba.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) activó el protocolo Alba y la Alerta Amber para la búsqueda y localización de la menor.

Luego, informó que a través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona, la adolescente ingresó a Estados Unidos alrededor de las 05:10 horas del pasado 2 de diciembre, un día después de que fuera vista por sus familiares por última vez.

La Fiscalía detalló que de acuerdo a investigaciones, apoyados con cámaras del C5i, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se comprobó que Delia Emily Castillo llegó caminando alrededor de las 08:55 a una tienda de conveniencia, ubicada cerca donde la familia desayunó.

Vestía un pants gris, sudadera oscura, pasó de Oriente a Poniente cruzando las vías del tren y ya dentro del negocio, se pudo establecer en posterior entrevista con el dependiente del negocio, quien preguntó por una central de autobuses.

Dos minutos después salió caminando por su propia voluntad rumbo al Poniente, hacia a la Carretera Internacional, a la acera Sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista por las cámaras del C5i.

Dentro de las indagatorias realizadas al momento por personal de la Fiscalía de Sonora, se estableció que reingresó a los Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, por lo que se solicitó la colaboración de la autoridad estadounidense.

Este lunes 14 de diciembre la madre de Emily a través de sus redes sociales agradeció a quienes le ayudaron a buscar a su hija.

"Soy la mamá de Emily Castillo, gracias a Dios ya está recuperándose en un hospital. Bendiciones a todos".

También comunicó que "ya encontramos a Emily, gracias a Dios y a su valentía pudo escapar de donde se encontraba". Dijo que la noche del domingo, a las 21.20 horas, recibió una llamada de la policía de Las Vegas, Nevada, que acudió en su ayuda al ser reportada por alguien que vio que intentaba huir de quien la perseguía.

"Emily está recuperándose en un hospital ya que presentaba demasiadas lesiones en su cuerpo, especialmente en la cara, seguidamente será atendida por un psicólogo para darle la terapia necesaria y ayudarla a superar esta pesadilla".

Agradeció a todas las personas por sus oraciones y muestras de cariño. "Por favor compartan la buena noticia", pidió.

Madres de hijos desaparecidos no se rindan no están solas Dios con nosotros, luchen por sus hijos, el amor de madre es muy poderoso, dijo la señora Castillo.

Parte de la familia de Emily Castillo es de Hermosillo, ella radica en Las Vegas, Nevada; a los 14 años de edad, se convirtió en la imagen de la línea de cosméticos de "Mitzi", el diseñador de las estrellas.

Ha sido invitada para entregar y recibir premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy, representante de Estados Unidos en el Carnaval Boliviano en Las Vegas, Nevada, en Nueva York como Top Model de Hollywood Ca., entre otros. Hoy, dice su madre, fue rescatada con vida y da gracias a Dios.