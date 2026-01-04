Rescate de soberanía energética sale caro

Ciudad de México.- Para Petróleos Mexicanos (Pemex), en noviembre de 2025 producir gasolinas fue 20.7% más costoso que importarlas del extranjero, de acuerdo con cifras de la propia petrolera mexicana a las que tuvo acceso El Universal.

En ese mes, un barril de gasolinas importado costó 86 dólares por barril, contra 103.8 dólares de uno elaborado en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), ya considerando la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas.

Se trata de un diferencial que generalmente ha existido y que desde 2018 promediaba alrededor de 10%, pero ahora se ha incrementado, pese a que se cuenta con la nueva refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Expertos apuntan que esta diferencia obedece a que el SNR, que está integrado por seis refinerías viejas y una nueva que todavía no es eficiente, genera pérdidas en lugar de ganancias y, para revertir esa tendencia sería necesario pensar hasta en importar crudo ligero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También coinciden en que este diferencial se transfiere finalmente al consumidor en las estaciones de servicio, lo que explica lo costosos que son estos energéticos.

Además, por esta razón el gobierno mexicano se ve obligado a pactar con el sector privado para que los precios no se eleven demasiado, como el acuerdo anunciado en febrero de 2025, en el que Pemex, como proveedor de 80% de los combustibles, está absorbiendo costos logísticos y de almacenamiento en aras de que no se encarezca el combustible.

Al mismo tiempo, la petrolera estatal y el gobierno se han visto beneficiados de que los precios internacionales de las gasolinas han bajado, a la par del preco del barril de crudo.

Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que el problema de la petrolera es severo por las acciones políticas y la corrupción a su interior, algo que ha persistido.

"El gobierno le ha metido a Pemex 150 mil millones de dólares. Son 3.3 billones de pesos de todos los rescates desde 2015 y sigue teniendo 100 mil millones de dólares en capital negativo. Debe todavía más a proveedores, por 28 mil millones de dólares", señaló el experto.

"No ha habido cambio. ¿Por qué? Porque no se ha atacado el problema de fondo, que es que Pemex no genera efectivo. ¿Qué es lo que absorbe todo el efectivo, toda la generación de efectivo de Pemex? La refinación", recalcó.