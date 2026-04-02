Rescate de tres mineros avanza a contrarreloj

Culiacán, Sin.- A ocho días de que un grupo de mineros quedara atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, el Puesto de Mando Unificado, integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, reforzó las maniobras de búsqueda y localización de los tres trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 25 de marzo.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se han explorado más de 3.2 kilómetros de rampas dentro de la mina, concentrándose actualmente los recursos técnicos en la denominada Zona 0, considerada prioritaria para el avance de las labores de rescate.

Explicó que el nuevo plan de intervención prioriza la seguridad de las brigadas de rescate, por lo que las acciones actuales se enfocan en la estabilización del sitio mediante sistemas de bombeo constante, la construcción de barreras de contención para reducir el desplazamiento de sedimentos y la ejecución de barrenos de exploración de aproximadamente 230 metros.

Personal de la Defensa, Guardia Nacional y Marina realiza el llenado de costales para contener material dentro de las galerías e impedir su desplazamiento hacia otras áreas de la mina.

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