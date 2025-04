Guardia estatal rescata a 21 personas en Reynosa, Tamaulipas

REYNOSA, Tamps. (EL UNIVERSAL).- La Guardia Estatal logró rescatar a 21 personas, entre ellos dos menores, que se encontraban privados de la libertad y los mantenían en una casa de seguridad en la colonia Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas.

Hasta el momento, la Vocería de Seguridad del estado, no ha brindado información oficial sobre estos hechos, sin embargo, José Andrés Méndez Ñeco, integrante del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, dio a conocer que en el caso de los menores, no se contaba con una denuncia por desaparición, sin embargo, su familia los estaba buscando.

"Me notificaron vía anónima de 21 personas que estaban privadas de la libertad por lo que hicimos lo conducente al informar a las autoridades, me pasaron nombres, edades y de dónde eran originarios, para nosotros es muy triste que haya menores de edad, una adolescente de 13 años y un varón de 15 que no tenían denuncia por desaparición sin embargo su familia los estaba buscando".

Méndez Ñeco indicó que de 8 de las personas rescatadas, se contaba con reporte de desaparición por medio del Colectivo Amor por los Desaparecidos quienes al saber del rescate, contactaron a la familia de estas personas.

"Cabe señalar que contactamos a la familia, les hemos dicho que están bien, los mandaron a la Fiscalía para que rindieran su declaración, esto fue por un operativo que realizó la Guardia Estatal y la Fiscalía de Tamaulipas, si bien es cierto no se ha dado un comunicado oficial por parte de la Vocería, no sabemos el porqué, pero es información fidedigna y ya los familiares están con ellos, al menos 8 ya están en sus casas".

El resto de los rescatados dijo, están protegidos y resguardados por la Fiscalía de Tamaulipas por lo que están pidiendo a los familiares, envíen un mensaje a la página del colectivo para ser referidos con las autoridades competentes.

"Los estamos remitiendo con la Fiscalía para que les hagan el protocolo de identificación y se libere la denuncia como desaparecidos y se inicie otra por privación ilegal de la libertad, cabe mencionar que dos personas tenían deshidratación severa y están en un hospital de la ciudad".

El activista comentó que se tiene la hipótesis que estas personas fueron privadas de la libertad para que realizaran trabajos forzados o se trataba de personas que pensaban cruzar hacia Estados Unidos.

"No hay personas detenidas hasta el momento, se están haciendo las investigaciones correspondientes, nosotros pensamos que la Fiscalía debe hacer lo oportuno, también la Guardia Nacional y Estatal deben hacer rondines para detectar estas casas de seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las personas que están de paso".

Del estado de Veracruz fueron rescatados: Ángel Solano Acevedo, de 39 años; Adán Ramírez Santiago, de 35 años. De Chiapas: Oscar Espinosa Polanco, de 31 años; de Jalisco, Dulce María Gonibarea, de 29 años; Efrén Ramírez, de 47 años; Ricardo Enrique López Adriano, de 64 años; Ricardo Cruz Gabriel, de 36 años y Acapulco, Guerrero, Atadeo Nava Viviano, de 41 años.

De Reynosa, fueron rescatados: Andrés Eduardo Bolaños Martínez, Ramón Maldonado Robles de 44 años; Ulises Francisco Treviño Méndez, de 29 años; Francisco Javier Sandoval Herrera, de 25 años; Benito Riberas Juárez, de 32 años; José Alfredo Escobedo Santiago, de 39 años; de Tampico, Paulete González Marques, de 37 años; César Francisco Gámez, de 33 años; y de Río Bravo, Orbin Moreno Diaz, de 28 años; Aldair Cabrera Cruz, de 30 años, todos ellos del estado de Tamaulipas.