Responsabilidad de tragedia en Festival fue de organizadores: Tabe

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, responsabilizó a los organizadores del Festival AXE Ceremonia por la tragedia ocurrida el pasado sábado, la cual le arrebató la vida a dos fotógrafos.

En conferencia de prensa, detalló que esta empresa violó el Programa Especial de Protección Civil y engañó a las autoridades capitalinas y de la alcaldía, pues fue tras la revisión del viernes que colocaron la estructura que colapsó, por lo que pidió a la Fiscalía capitalina deslindar las responsabilidades.

Asimismo, pidió no politizar este tema, pues de hacerlo la empresa evadiría su responsabilidad civil y penal.

El evento no se canceló por no generar caos o una estampida

De igual forma, comentó que no desalojaron la noche del sábado el Parque Bicentenario, pues de hacerlo se hubiera generado caos y una estampida "que sin duda habría generado más muertes".

Mauricio Tabe indicó que al momento del colapso, personal de Protección Civil de la alcaldía se encontraban dentro del parque, pero atendiendo una emergencia por un enjambre de abejas.

Apuntó que será la Fiscalía capitalina quien determine si los dos fotógrafos murieron dentro del Parque Bicentenario o en el hospital.

El edil panista comentó que hasta el momento no ha entablado comunicación con los familiares de las víctimas, a quienes les reiteró su pésame y apoyo jurídico para que esta empresa asuma sus responsabilidades.