Sheinbaum no descarta aranceles recíprocos para EU

Ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que México quiere evitar poner aranceles recíprocos aunque no descarta un aumento del 25% en los aranceles de acero y aluminio.

No obstante, la mandataria federal aclaró que aumentar los aranceles para Estados Unidos representaría un aumento para los precios en México.

"En la medida de lo posible, pues, queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué los autos tienen sus características, pero particularmente acero y aluminio el aumentar el 25%, que digamos, no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, porque representaría incrementos en el precio en México".

Sheinbaum indicó que buscan proteger la industria mexicana, "a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa".

Agregó: "Porque sería muy fácil, pues, le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí".

La Presidenta dijo que siguen en pláticas con Estados Unidos y que esta semana Marcelo Ebrard, secretario de Economía, acudirá a Washington, DC.

"(...) estamos en comunicación permanente con las y los empresarios mexicanos. Entonces, por eso también, más allá de lo que vaya a ser otro país, otra región del mundo, que es su responsabilidad y la respetamos, pues nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora, pues, lo hemos logrado", dijo.