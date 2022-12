Restaurantes mantienen protocolos sanitarios por Covid-19: Canirac

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- A casi tres años de que inició la pandemia de Covid-19, la industria de restaurantes afirmó que los comensales relajaron las medidas de prevención, pero el gremio de restauranteros mantendrá protocolos al registrarse un aumento de contagios, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González.

Expuso que ya no es obligatorio mantener los protocolos de sanidad para las personas ni para el personal, aunque todo depende del gobierno de cada estado de la República, pero en general se mantiene la decisión de que los meseros y personal de restaurantes use el cubrebocas.

"Hemos sido prudentes a que se mantenga el cubrebocas y el protocolo...los clientes han ido aflojando las medidas, pero no podemos aflojar las medidas de prevención para el personal, porque empezamos a oír de casos de Covid", dijo González a EL UNIVERSAL.

Explicó que es importante que "se brinque el invierno de aquí a febrero" y por eso al personal se le pide mantener ciertas medidas: "es un acuerdo de la industria restaurantera que hemos venido platicando de que eso tenemos que cuidar".

Sobre todo porque hay cada vez más contagios y, aunque no son problemas de hospitalizaciones, además de Covid hay influenza y otros virus, pero a pesar de ello "la gente no se hace con la misma frecuencia las pruebas".