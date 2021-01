Restaurantes reabren con mesas banqueteras y sana distancia

Coordinados por Jessica, meseros del restaurante "Nuevo León", desde las 11:20 horas de este lunes, colocaron grandes mantas en el que anuncian: "Ya abrimos. También con servicio para llevar".

En ese momento, envuelto por el aroma del caldo de camarón, que invita a los peatones a pedir un plato, los empleados ya sacaron a la banqueta 10 mesas: cinco sobre Avenida Nuevo León y el resto sobre Michoacán.

Con ello, la Condesa vuelve a cobrar vida, "no como quisiéramos, pero ya es algo", señala, muy a su pesar, Manuel, gerente del restaurante de comida yucateca "Xel-Ha".

"Sigue los gastos y más gastos que el Gobierno no considera. Los apoyos sólo son una burla porque eso no nos sirve ni para poner estas barreras -de madera y hule que divide las mesas con cuatro sillas-, ni la pintura amarilla", pues aprovechó un carril de la calle Michoacán para colocar más mesas.

Aunque la actividad "fuerte" comienza después de las 13:00 horas, todos los restaurantes comienzan a despertar antes del mediodía, para, literalmente, apropiarse de las banquetas y algunos, los más pudientes, hasta uno de los carriles de las calles y avenidas de la Condesa.

Sus dueños, meseros, cajeros y cocineros, entre otros, saben que ha pasado la pesadilla, "bueno, parte de ella, porque el Covid sigue aquí y sabemos de su amenaza. Pero sabemos cómo enfrentarlo", comenta Arturo, mesero del "Volador Café", sobre la calle Michoacán y Ámsterdam, que pese a la hora, ya tiene sus cinco mesas ocupadas.

Mientras unos ya atienden a su clientela, otros todavía arman mesas y sillas, que estuvieron guardados los últimos tres meses, como Pablito, empleado de "Don-Keso", ubicado en Parres y Amsterdan, que no suspendió su labor para atender al reportero.

"Disculpe, pero todo esto debe quedar listo antes de la una –de la tarde-, porque la cocinera ya prepara la comida del día: 'Crema de verdura, ensalada o arroz, bistek a la mexicana, pollo en salsa de tejocote y tinga de hongos y agua de horchata. Todo por 85 pesos'", dice en el menú pintado en gis sobre un pizarrón.

En tanto, César Arturo, de la "Pizzería Ardente", con una cinta métrica mueve las mesas y sillas, "porque la autoridad nos dijo claramente que nos ajustáramos a las medidas de distanciamiento. Ni un centímetro menos. De lo contrario nos van a cerrar", comenta sin que, por ese momento, llegue algún cliente.