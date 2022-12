Resuelve fiscalía de SLP casos de maltrato animal

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ha resuelto varios casos de maltrato animal en San Luis Potosí y ha llevado a los agresores ante los jueces.

Como ejemplo, mencionó que los casos que se han logrado judicializar son el del perrito conocido como "Canelo", en un hecho acontecido en la colonia Villa de Jacarandas de la capital potosina, así como el de "Gordo", un chihuahueño que fue maltratado y pateado en la colonia Loma Verde.

Los imputados, en ambos casos, cumplieron conforme lo marca la ley con las reparaciones del daño respectivas, además de otras acciones impuestas.

Sobre "Negrito", otro can que fue atropellado en la colonia Villa Magna, también se ejercitó acción penal contra el responsable. Por el momento se encuentra con medidas interpuestas por el juez de Control que aseguran su presencia en próximas audiencias.

La dependencia detalló que en esos tres casos se solicitaron órdenes de aprehensión para presentar a los imputados con los Jueces de Control.

Indaga muerte masiva de animales

La Fiscalía de SLP investiga la muerte de diversos perros, gatos y otros animales ocurrida en la localidad de San José de Buenavista, de la ciudad de San Luis Potosí.

El maltrato animal no es un delito de prisión preventiva oficiosa, por lo que los procesos de las personas imputadas pueden llevarse en libertad, existiendo otras medidas cautelares que señala la ley, y que evitan que puedan evadir sus responsabilidades.

Se recomienda a la población dar un trato digno a las mascotas y animales que se tengan, así como brindar los cuidados necesarios; en caso de no hacerlo podrían denunciarse esos hechos.