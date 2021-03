Resultados de encuesta de Morena en Guerrero no son definitivos: Citlalli Hernández

Será mañana viernes, en horario todavía no definido, cuando se reúnan los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones para conocer los resultados de la encuesta y al aspirante mejor posicionado para convertirse en candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, dio a conocer Citlalli Hernández, secretaria general del partido e integrante de dicha comisión.

En entrevista, luego de una visita que realizó Citlalli Hernández al Senado de la República, la legisladora con licencia dijo que serán los cinco integrantes de la comisión quienes valoren los resultados de la Comisión Nacional de Encuestas y la determinación que al respecto haga la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

"No es el resultado de la encuesta. Desconozco esta filtración, nosotros estaremos conociendo el resultado formal de la comisión. Vemos detalles que nos hacen creer que no es la encuesta que nos presentaron. Mañana nos vamos a reunir", dijo.

Luego de rechazar dar a conocer los nombres de las personas que fueron incluidas en la encuesta, la senadora con licencia dijo que en la reunión de mañana serán convocados los aspirantes sobre quienes se elaboró la encuesta y que a pesar del ruido que se generó a partir de la filtración de anoche, no se han terminado los procesos correspondientes.

"Estaremos sesionando para convocar a quienes incluimos en la encuesta. Debido a la filtración se generó mucho ruido pero todavía no hemos terminado de generar los procesos correspondientes: avisarles a quienes integramos en las encuestas, conocer los resultados de manera conjunta, deliberar como comisión de elecciones y tomar una definición determinante".

Citlalli Hernández reconoció que el partido se ha dividido entre dos posturas: quienes creen que lo mejor es no prestarnos a las dudas por las acusaciones que existen, colocarnos en la postura de creer a las víctimas; y quienes no quieren hacerle el juego a la derecha.

"Para mí, como feminista, no tendría que tomarse una decisión con base en un costo político sino en otros elementos. Hay una acusación que no puede dañar la autoridad Política y moral que ha construido Morena", dijo.

"Hay muchos juicios pero no el que se necesita que es el de la FGR de Guerrero, si no hay una respuesta de la justicia en este caso decidamos lo que decidamos va a seguir quedando en un juicio popular sin tener ninguna respuesta clara".