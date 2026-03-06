Resurgen "Las Adelitas", mujeres que respalda a Sheinbaum

TLALNEPANTLA, Méx., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Ellas gritan, aplauden, mueven sus banderas y auguran un "

recargado" para empoderar a las mujeres de México, respaldar a la presidenta

, ante los amagos del mandatario estadounidense Donald Trump y los ataques de la oposición.Ellas son "" y siguen el ejemplo de aquel grupo de mujeres que se organizó enpara la, en el que también participó Sheinbaum Pardo junto al expresidenteCuando en uno de sus mítines la mandatariaexpresa que "" y que "llegamos todas", "" gritan con todas sus fuerzas: "¡Presidenta, Presidenta!". Los vitoreos se vuelven a encender cuando se menciona el"Enparticiparon en la, hoy estamos participando en", dice a EL UNIVERSAL, coordinadora de "" Villa del Carbón.López Pérez comenta que vienen "recargadas" y bajo el ejemplo de, una de "de" que ahora es titular de laen el gobierno mexiquense de Delfina Gómez." tienen presencia endel EdomexAdemás, presumen que tienen presencia en losdely que ya se fragua una"más fuerte" de "".La coordinadora de "" de Villa del Carbón detalla que son unque se caracteriza por la integración de mujeres, doctoras y de todas las profesiones."Es unque busca lay unacorde a nuestraMexicana. Cuando ella dice quepodemos ser lo que queremos ser, esa es la intención de este grupo", expresa."Y más que nada, a nuestra gobernadora.por losde muchas personas", agrega.Refieren que hay algunas "" que venían caminando con, mientras que otras se están formando en el sexenio de lade México." delapuestan por unaa otros estados: "Estamos apoyándola al 100% (a), que vea queestamos al 100% y ya ahorita se están incorporando también".Este grupo de mujeres admite que en elaún hay, y por eso eles también para que las volteen a ver."A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y, por voluntad del pueblo de México,de las", expresa la presidentaen su mitin. El grito de "" vuelve a resonar.Semanas atrás se hizo viral en redes sociales un video de, cuando eny junto apronunció uncomo "Adelita" en"Atrévanse, atrévanse a quitarnos nuestro petróleo y nos verán a las mujeres organizadas en las calles. Atrévanse a entregar nuestra riqueza nacional al extranjero y nos verán a las mujeres encabezando el paro patriótico. Atrévanse a intentar robarles el futuro a nuestros hijos y nos verán organizadas defendiendo nuestra patria. La patria no se vende, la patria se defiende".En sudel pasado, la titular del Ejecutivo federal recordó el episodio, en el marco de las críticas por elde México a Cuba."Por cierto, ayer vi también un video de unque di en un mitin en el Zócalo, en el, cuando nos organizamosdel petróleo para defender el petróleo mexicano. Entonces, lo usó la... Chistoso, ¿no? Lo usa lacomo para decir: ´Miren,, pero está enviando petróleo a Cuba´. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada", comentó.Recordó que a lo que se oponían en aquella época era que "prácticamente querían privatizar toda la producción petrolera y acabar con, ese era el objetivo de todo el, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, pero, pues no lo lograron"."Fue unmuy bonito:de mujeres, de miles de mujeres", reflexionó.