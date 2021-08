Retención de la CNTE a AMLO no vulneró su seguridad: Adán Augusto López

Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al vehículo del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana no vulneraron su seguridad, sostuvo el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

En conferencia de prensa, al término de la ceremonia que encabezó con la senadora Olga Sánchez Cordero para la entrega recepción de la Segob, el gobernador con licencia de Tabasco pidió el apoyo de las autoridades estatales y municipales para atender las demandas y reclamos de distintos sectores de la sociedad, como al magisterio disidente.

"No es tanto que se haya vulnerado la seguridad del Presidente. (...) Sí creo que tiene que haber mucha prudencia, mucha tolerancia. Tiene que entenderse que a veces hay asuntos que se tienen que resolver allí en sus lugares de origen", puntualizó Adán Augusto López.

El nuevo secretario de Gobernación afirmó que la dependencia a su cargo y el Gobierno Federal estarán vigilantes para reforzar los trabajos de los gobiernos de los estados y los municipios para solucionar los conflictos, a través del diálogo y el respeto a la ley.

El secretario de Gobernación lamentó la represión de migrantes en Chiapas por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado fin de semana, pero aseguró que "como decimos en el pueblo, es lamentable pero una golondrina no hace verano".

"El funcionario o funcionaria que haya incurrido en alguna irregularidad seguramente como todos, está sujeto a las responsabilidades administrativas, jurídicas o penales que los hechos de cualquier funcionario público puedan derivarse. Nosotros vamos a observar que se deslinden en este y en todos los casos las responsabilidades pertinentes", advirtió.

En su primera conferencia de prensa como secretario de Gobernación, el gobernador de Tabasco con licencia informó que la instrucción del presidente López Obrador es "que haya mucho diálogo con todos, mucho respeto a todos y que se siga, como bien lo hizo la ministra (Sánchez Cordero), que se siga haciendo política y mucha política".