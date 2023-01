Retiran cargos a mujer acusada de arrojar aspas de lavadora en Metro

A-AA+

La fiscalía capitalina solicitó ante un juez de control el sobreseimiento de la causa penal en contra de Viviana "N", señora detenida por presuntamente arrojar unas aspas al Metro.

Con esto, no existe acción penal en su contra, según contaron fuentes ministeriales. Y se termina el proceso en su contra, ya que la fiscalía retiró el delito imputado por ataques a las vías de comunicación.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo este jueves que recientemente tuvieron información de que no se encontraron elementos para continuar con el proceso de Viviana "N" quién fuera detenida por supuestamente lanzar aspas de una lavadora a las vías de una estación de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

"La fiscalía hizo su tarea de investigación previa que debe realizar ante estos casos, situaciones, y al parecer determinó que no hay elementos para continuar", mencionó en conferencia de prensa sobre el tema del corto circuito en Barranca del Muerto.

Batres informó que la Fiscalía General de Justicia dará la información, pero que hasta el momento tienen conocimiento de que no encontró elementos para continuar con el proceso.

"Seguramente la Fiscalía tendrá información pormenorizada, pero la información que tenemos es en el sentido de inicio investigaciones de oficio y de que no encontró elementos para continuar".

Cabe mencionar que hace unos días un juez de control vinculó a proceso a Viviana "N" después de que presuntamente arrojó el objeto a las vías del Metro de la Ciudad de México en la estación Centro Médico de la Línea 9, por el delito de ataques a la comunicación, ya que pudo ocasionar daños en el servicio y afectar el traslado de los usuarios. No obstante, llevó su proceso en libertad.