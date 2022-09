Retiro de órdenes de aprehensión, un retroceso: Vidulfo Rosales

A-AA+

El abogado de los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que las órdenes de aprehensión, sobre todo contra militares, que la Fiscalía General de la República (FGE) desistió, si estaban en el último informe que presentó el gobierno federal.

"Frente a nosotros, frente al presidente (Andrés Manuel López Obrador), en Palacio Nacional, el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) informó de la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres, ahora con qué cara las retiran, eso es un retroceso", denunció el abogado.

El abogado de los papás y mamás de 43, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que a ocho años, el caso está en "un enredo judicial".

"Cuando fue candidato [el presidente Andrés Manuel López Obrador], aquí en Iguala les dijo a los papás y mamás que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que no habría impunidad", recordó el abogado.

Dijo que la liberación de indiciados y el retiro de órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, es un retroceso para el caso de Iguala.

"El gobierno federal está culpando al Poder Judicial y el Poder Judicial a la Fiscalía. Esa es la tónica de este gobierno, culparse entre ellos, culparse de las derrotas judiciales, pero eso es por la ineptitud del gobierno, por la incapacidad de la fiscalía, por la incapacidad de los jueces... pero al final y al cabo son el gobierno, son el Estado", expuso.

Rosales Sierra criticó que López Obrador se haya comprometido a llegar hasta las últimas consecuencias, a que no habría intocables, y no lo esté cumpliendo.

"Cuando se trata de una institución con poderes metaconstitucionales, como el Ejército, se echan para atrás, retiran las órdenes de aprehensión en detrimento de nosotros", denunció.

Dijo que el retiro de las órdenes de aprehensión es un retroceso para el Caso Ayotzinapa y contradijo al presidente que en la conferencia mañanera afirmó que las órdenes de aprehensión las retiró la fiscalía porque no estaban en el último informe que presentó su gobierno.

"Frente a nosotros, frente al presidente en Palacio Nacional, el fiscal general informó de la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres", denunció.

Rosales Sierra dijo lo anterior en Iguala, en el marco de la marcha que realizaron padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años en esta ciudad.

Como cada 27 de septiembre de los últimos ocho años, los padres y madres volvieron a Iguala, donde se consumó la desaparición de sus hijos, tras el asesinato de otros tres estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Eran casi las 3 de la tarde, cuando llegaron en más de 20 autobuses padres y madres, acompañados por estudiantes, integrantes de organizaciones sociales. La marcha comenzó y recorrió varios de los puntos donde los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos.

Como los siete años anteriores, esta marcha tuvo una sola exigencia: "¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos?".

En esta colonia la madrugada del 27 de septiembre del 2014 comenzó a materializarse el horror: ahí apareció el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes. Estaba sin rostro, con señas de tortura, golpeado.

Con ese hallazgo comenzó a dimensionarse el ataque que habían sufrido los estudiantes de Ayotzinapa por parte de policías de Iguala, Cocula, Huitzuco junto con presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos y, como ahora se sabe, con la participación activa de militares del 27 Batallón de Infantería.

Ahí el contingente, hizo una ofrenda, un rezo y exigieron justicia por Julio César Mondragón.

La marcha otra vez tomó su cauce, salió a Periférico rumbo a otro lugar que marcó esa noche: la esquina de la avenida Álvarez y Periférico Norte. Ahí policías de Iguala asesinaron a Julio César Nava Ramírez y Daniel Solís Gallardo, hirieron a Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, un joven que lleva ocho años en coma.

Posteriormente fueron al Palacio de Justicia, donde Vidulfo Rosales pronunció su mensaje.

Cuando el contingente de padres y madres de Iguala, estudiantes de Ayotzinapa se detuvieron para atacar el edificio del Palacio de Justicia.