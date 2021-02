Retrasos en vacunación, "reflejo de incompetencia de GCDMX": PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, sostuvo que los retrasos y desorganización registrados durante el inicio de la aplicación de la vacuna por Covid-19 en tres alcaldías, "solo es reflejo de la incompetencia del Gobierno local para responder a las necesidades de los capitalinos", acusó.

"No basta con pedir disculpas y hacer como que nada pasó. Es claro que el Gobierno de la Ciudad tuvo meses para planear su estrategia de vacunación y no supo responder. No hay duda de que la desorganización y la incompetencia es el sello de esta administración", destacó el panista.

Aclaró que esta crítica de los errores al Gobierno capitalino, no obedecen a un interés electoral, sino a una crítica natural, que responde a la inconformidad de quienes se vieron afectados por diversos problemas de logística.

"Es una pena que la doctora Sheinbaum crea que la crítica a sus errores logísticos obedezcan a un interés electoral. Esa es una interpretación personal, para intentar desviar la atención de una clara realidad: el desorden y la incompetencia de su gobierno", enfatizó.

Atayde Rubiolo lamentó que cientos de adultos mayores hayan perdido su tiempo en solicitar una cita para la aplicación de la vacuna, pues para el Gobierno de la Ciudad solo basta presentar la credencial de elector para acceder a la inmunización.

"Pedir la credencial de elector en lugar de solo un comprobante de domicilio, es una situación cuestionable. ¿Entonces para qué sirvió el pre registro para la vacuna?", cuestionó.

"Atraso es por traslado de dosis", reitera Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en punto de las 9:30 horas se instalaron los 70 puestos de vacunación en las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; sin embargo, algunas comenzaron a aplicar las dosis después de las 10 de la mañana, debido a que hubo un atraso en la llegada de los biológicos.

En conferencia de prensa, destacó que hasta las 11 de la mañana de este martes, han sido vacunadas 6 mil 420 personas; 2 mil 047 en Cuajimalpa, 3 mil 164 en La Magdalena Contreras y mil 209 en Milpa Alta.

El primer día de la jornada de vacunación contra el coronavirus para personas de 60 años o más se aplicaron 30 mil 332 dosis en los 70 centros de vacunación distribuidos en dichas alcaldías.

Ayer lunes inició la vacunación con las personas de la tercera edad en estas tres demarcaciones que su primera letra del apellido paterno comienza de la A a la G; esta mañana se aplican las dosis a las personas con iniciales de apellidos de la H a la P; para el 17 de febrero serán las personas cuyo apellido comience de la Q a la Z y la población sin apellido paterno; mientras que los rezagados o faltantes serán vacunados el 18 y 19 de febrero.

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, 9 mil 808 fueron aplicadas en Cuajimalpa, 15 mil 326 en Magdalena Contreras y 5 mil 198 en Milpa Alta.

En estas tres alcaldías se aplicarán 79 mil 550 dosis de la vacuna AstraZeneca que comprende la totalidad de la población de adultos mayores. Posteriormente, recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis, la cual se llevará a cabo entre ocho o 12 semanas después.