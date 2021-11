Reunión de Cortés y Goan, sin Martín Orozco

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, se reunió ayer con los integrantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (Goan); sin embargo, no estuvo presente el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, con quien recientemente protagonizó un desencuentro.

La reunión giró en torno a los comicios 2022 y 2024, el presupuesto 2022 "y la consolidación de un bloque opositor para defender a México desde el Congreso de la Unión".

El partido informó que Cortés Mendoza también habló de la necesidad de mantener la unidad en Acción Nacional, para ser la alternativa política.

Sólo participaron los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Durango, José Rosas Aispuro; Querétaro, Mauricio Kuri González; Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Apenas el pasado 3 de noviembre, el gobernador de Aguascalientes afirmó que en una plática el dirigente le adelantó que Acción Nacional no sólo perderá la mayoría de gubernaturas en 2022, sino también la Presidencia de la República en 2024.

Esa situación generó una confrontación en la que Marko Cortés le exigió "no hacerle el juego al presidente" Andrés Manuel López Obrador, pues, afirmó, la gran batalla y el adversario están afuera y no dentro del partido.

"¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario están afuera, no adentro del partido.

"Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, por lo que ganaremos en 2022", posteó en redes sociales el líder nacional del PAN.